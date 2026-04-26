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波士頓紅襪隊今（26）日投下大聯盟震撼彈！根據ESPN和大聯盟官網報導，儘管球隊今日才剛以17：1大勝金鶯隊，但球團隨後正式宣佈，已與總教練柯拉（Alex Cora）達成協議解除合約。這場「閃電解雇」不僅讓柯拉下台，整個教練團也面臨大規模刷新。目前紅襪以10勝17敗的戰績在美聯東區墊底，球團高層顯然對勝率0.370的現狀感到不滿，決定在4月就提前進行大幅度改革。隨同柯拉離職的還包括首席教練巴斯奎茲（Ramon Vazquez）、打擊教練法茲（Peter Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）以及多名打擊輔助教練。紅襪隊同時宣佈，暫代總教練一職將由原3A總教練特雷西（Chad Tracy）接任。紅襪隊主要股東約翰亨利（John Henry）透過球團發表聲明，對柯拉及其家人的貢獻表示感謝，並強調柯拉不僅在棒球場上，也在球團文化中付出了極大努力，未來仍會對其保持高度敬意。這起教練團大地震，對於陣中台、日球迷最關注的選手吉田正尚（Masataka Yoshida）而言，或許是個轉機。本季吉田正尚雖然仍具備打擊產出，但在柯拉的體系下出賽機會極其有限，至今僅上場17場比賽。即便前一天打出好表現，隔天也常被排在先發名單之外，今日17分的大勝中他也枯坐板凳。隨著新任暫代總教練特雷西的上任，紅襪隊的打線排兵布陣預計將重新洗牌。日媒分析指出，指揮官的更換極可能改變吉田正尚目前邊緣化的處境，讓他有機會重回球隊核心位置。大聯盟球隊通常會給予總教練更多觀察期，紅襪隊在開季未滿月就採取如此激進的「去職」行動，顯示出高層對於重返季後賽行列的強烈渴望。球團希望透過教練團的血緣更替，徹底扭轉球隊目前低迷的氣勢。