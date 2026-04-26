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紐約尼克隊今（26）日在季後賽首輪第四戰（G4）展現背水一戰的決心，憑藉著雙星唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿努諾比（OG Anunoby）的優異發揮，終場以114：98客場大勝亞特蘭大老鷹隊。這場勝利不僅讓尼克隊報了前兩戰被逆轉的一箭之仇，更成功將系列賽總比分追成2：2平手，雙方將回到起跑點展開後續對決。尼克隊今日贏球的最大功臣非唐斯莫斯屬。他全場僅出賽29分鐘，便展現極高效率，10投6中貢獻20分、10籃板與10助攻，達成個人季後賽生涯首次大三元。唐斯也成為尼克隊史第4位在季後賽砍下大三元的球員，追平了哈特（Josh Hart）、弗雷齊爾（Walt Frazier）與麥克奎爾（Dick McGuire）等前輩的腳步。除了唐斯外，前鋒阿努諾比同樣表現神勇，全場攻下22分、10籃板，徹底鎖定禁區優勢。尼克隊從第一節中段開始發力，半場結束已取得14分領先，第三節更是一度將分差拉大至21分，早早奠定勝基。儘管贏下大勝，尼克隊當家後衛布倫森（Jalen Brunson）的狀態依然令人憂慮。他全場18投僅7中，得到19分、3助攻，卻發生高達6次失誤。若非第四節在勝負已定的情況下找回些許準星，數據恐更為慘淡。老鷹隊方面今日則打得異常艱難。前場比賽表現神勇的麥凱倫（CJ McCollum）今日外線手感全失，三分球4投0中僅得17分。此外，被老鷹寄予厚望的前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今日表現也相當低迷，全場10投僅3中，得到10分並發生2次失誤，未能提供板凳應有的火力支持。隨著尼克隊在客場成功止敗，這場充滿火藥味的系列賽戰況再度陷入膠著。老鷹隊主帥在賽後坦言，球隊今日在應對尼克隊的進攻高潮時顯得無力回天，尤其在第三節崩盤後已無力追趕。雙方的第五場比賽（G5）將於台灣時間周三重返紐約麥迪遜廣場花園舉行。尼克隊能否帶著扳平比分的士氣守住主場，或是老鷹隊能再次展現客場突襲能力，將決定誰能搶先取得聽牌優勢。