波士頓紅襪隊今（26）日投下震撼彈。球隊昨日剛以17：1血洗巴爾的摩金鶯隊後，球團竟隨即宣布開除總教練柯拉（Alex Cora）。這份聲明引發各界嘩然，因為就在大勝之後，柯拉才公開稱讚球員的表現與韌性，沒想到不到24小時就丟了飯碗。對此，美國知名記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）預言，以柯拉的資歷，一週內絕對會有球隊搶著要。
剛大勝就捲舖蓋？柯拉6億合約走不到一半
柯拉在2024年底與紅襪簽下了一份為期3年、總價值2175萬美元（約合新台幣6.84億元）的高薪合約，目前合約甚至還走不到一半。儘管紅襪本季開局表現起伏，但這項人事異動來得毫無預警。
雖然雙方的告別並不完美，但資深記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）隨即在社群平台X上預言，柯拉卓越的執教資歷讓他完全不愁沒工作，甚至斷言如果柯拉願意，他有望在短短一週內就重新執掌另一支大聯盟球隊的兵符。
冠軍教頭行情看漲 費城人、大都會被點名搶人
柯拉生涯手握三枚世界大賽冠軍戒指，曾在2018年帶領紅襪奪冠，這種「冠軍DNA」讓許多開季掙扎的強權蠢蠢欲動。美媒《Clutch Points》點名目前在國聯東區慘澹的紐約大都會與費城費城人，極高機率成為柯拉的潛在下家。
此外，老東家休士頓太空人也被列入討論名單，儘管柯拉曾捲入2017年的偷暗號醜聞，但對於急需重整旗鼓的太空人而言，找回熟悉戰術體系的柯拉或許是一帖良藥。
三冠教頭資歷傲視聯盟 光速就業傳聞引發市場震動
柯拉堪稱大聯盟近年來的「贏球保證」，他生涯共擁有3枚世界大賽冠軍戒指，身分橫跨球員時期、首席教練到總教練。特別是2018年，他擔任紅襪主帥首年就率隊問鼎世界冠軍，這樣的實績讓他在主帥市場具備無可取代的吸引力。雖然紅襪時期的結束令人猝不及防，但市場普遍認為，在一週內看到這位「冠軍教頭」換上另一套豪門球衣並非不可能。
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柯拉在2024年底與紅襪簽下了一份為期3年、總價值2175萬美元（約合新台幣6.84億元）的高薪合約，目前合約甚至還走不到一半。儘管紅襪本季開局表現起伏，但這項人事異動來得毫無預警。
雖然雙方的告別並不完美，但資深記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）隨即在社群平台X上預言，柯拉卓越的執教資歷讓他完全不愁沒工作，甚至斷言如果柯拉願意，他有望在短短一週內就重新執掌另一支大聯盟球隊的兵符。
冠軍教頭行情看漲 費城人、大都會被點名搶人
柯拉生涯手握三枚世界大賽冠軍戒指，曾在2018年帶領紅襪奪冠，這種「冠軍DNA」讓許多開季掙扎的強權蠢蠢欲動。美媒《Clutch Points》點名目前在國聯東區慘澹的紐約大都會與費城費城人，極高機率成為柯拉的潛在下家。
此外，老東家休士頓太空人也被列入討論名單，儘管柯拉曾捲入2017年的偷暗號醜聞，但對於急需重整旗鼓的太空人而言，找回熟悉戰術體系的柯拉或許是一帖良藥。
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柯拉堪稱大聯盟近年來的「贏球保證」，他生涯共擁有3枚世界大賽冠軍戒指，身分橫跨球員時期、首席教練到總教練。特別是2018年，他擔任紅襪主帥首年就率隊問鼎世界冠軍，這樣的實績讓他在主帥市場具備無可取代的吸引力。雖然紅襪時期的結束令人猝不及防，但市場普遍認為，在一週內看到這位「冠軍教頭」換上另一套豪門球衣並非不可能。