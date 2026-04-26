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NBA季後賽首輪第三戰，奧克拉荷馬雷霆在客場以121：109擊潰鳳凰城太陽，搶下3：0聽牌優勢，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場18投15中、轟42分展現MVP等級實力，賽後被問到突破時疑似遭到犯規卻未響哨，「SGA」帥氣回應「我不需要！I don’t need it! 」，也稱讚太陽狄倫（Dillon Brooks），「他在防守我時表現得很好，我必須對他表示敬意」。亞歷山大今天狂砍42分的表現，讓他打破生涯季後賽單場最高分數，他也提及隊友的幫助，並且讓太陽陷入兩難的境地，「每個人的移動都非常出色，當我持球切入時，如果看到防守空隙，隊友們都能迅速填補空間，並做好進攻、投籃或二次策應的準備。」即便隊上的得分手傑倫·威廉斯（Jalen Williams）缺陣，亞歷山大依然游刃有餘，他強調自己只是順應比賽走勢，同時也點名讚揚替補席的麥凱恩（Jared McCain）與亞倫·威金斯 (Aaron Wiggins)，「這是我們巨大的優勢，我們有很多球員每晚都能改變比賽，即便是一些不常上場的球員」。本場比賽亞歷山大在進攻端近乎無解，即便太陽隊多次採取強硬防守仍難以阻擋。賽後採訪有記者問及，有讀唇專家發現，亞歷山大在一次切入遭碰撞卻未獲哨音後，走向替補席時說了「我不需要那個（罰球）I don’t need it! 」。對此他在賽後笑著解釋說，「完全沒有挫敗感，我只是覺得他們漏吹了一個犯規，但我還是把球投進了，所以我當時覺得沒關係、別擔心，僅此而已。」展現穩定人心的領導氣質。回顧雷霆過去在季後賽第三戰的掙扎表現，亞歷山大坦言球隊非常看重這場客場勝利，亞歷山大提到，「我們很清楚這場比賽的艱鉅性，去年的第三場比賽我們打得很掙扎，輸給了灰熊，也曾輸給過金塊、灰狼和印第安納。」為了不再重蹈覆轍，雷霆今晚展現極高專注力，亞歷山大表示，「在以往那些失利的第三場中，我們往往在比賽過程中偏離了自我，導致陷入被動，但今晚我們在保持專注方面做得很好。」對於下半場對位太陽核心狄倫·布魯克斯（Dillon Brooks），亞歷山大也大方稱讚對手，「我真心覺得他是個非常優秀的防守者，他身材高大，腳步移動也非常快」並補充，「他在防守我時表現得很好，我必須對他表示敬意」。