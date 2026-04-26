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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）海外賽今（26）日移師墨西哥城舉行，聖地牙哥教士隊在標高2240公尺的高原球場演出逆轉秀，最終以6：4擊敗亞利桑那響尾蛇隊。此役最受矚目的焦點，莫過於教士隊「守護神」米勒（Mason Miller）飆出時速103.8英哩（約167.0公里）的驚人火球，將連續無失分紀錄推進至34.2局，正式改寫教士隊史紀錄。這場在埃斯塔迪奧阿爾弗雷多哈普赫魯球場（Estadio Alfredo Harp Helú）舉行的賽事，由於球場海拔比洛磯隊主場還高出約600公尺，極度稀薄的空氣讓米勒的火球威力和球速更加驚人。米勒在9局下半登板關門，以壓倒性的氣勢讓對手三上三下，其中最快一顆直球來到167.0公里，徹底鎖定勝局。這次救援成功是米勒本季第10次救援成功，也是他連續13場出賽未失分。憑藉今日的亮眼表現，米勒跨季連續無失分局數來到34.2局，正式超越了2006年由梅雷迪思（Cla Meredith）所保持的33.2局舊紀錄，成為教士隊史新的「無失分之王」。在1961年以後的近代大聯盟紀錄中，這項成就也成功擠進歷代第8名。教士隊在比賽中一度以1：4落後，但靠著第7局席茲（Gavin Sheets）的2分打點適時安打與兩支犧牲打，單局灌進4分反超比分。加上第9局法國人（Ty France）的陽春全壘打保險分，以及米勒無懈可擊的收尾，教士隊成功保住國聯西區榜首地位。米勒本季展現出的宰制力已成為教士隊爭冠的最強後盾。在墨西哥高地的特殊環境下，他依然能精準控制那顆160公里以上的火球，令現場球迷與對手都感到震撼。這項連續無失分的傳奇紀錄仍在持續延續中，全聯盟都在關注這位「火球守護神」究竟能將障礙堆高到什麼程度。