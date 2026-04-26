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效力運動家2A的台灣年輕強投林維恩，今（26）日先發5局狂飆5K僅失掉1分自責分，防禦率下修至2.14，表現漸入佳境，效力費城人1A的潘文輝中繼上場用9球投完一局無失分，紅襪3A的鄭宗哲則5打席4次上壘，敲出一支二壘安打，還獲3次四壞保送、單場跑出2盜壘，展現強大的上壘與壘間破壞力。林維恩旅美不到2年就升上象徵高階聯盟的2A，本場遭遇紅雀2A，首局輕鬆三上三下，但第2局因隊友失誤單局慘失3分非自責分，第三局則丟掉本場第1分、也是本場唯一1分自責分，四、五局則再投出6上6下，總計5局中送出5K，失掉4分鐘僅有1分自責分，最終球隊歷經延長賽6：4贏球。林維恩本場用77球投完5局，被打出3安打、5次三振與2保送、2觸身球，儘管無關勝敗，但防禦率下修至2.14，雖仍有控球問題，但表現漸入佳境。至於效力費城人1A的台灣火球男潘文輝，今年傷癒復出，本場於球隊落後下，於第七局中繼上場，雖然被敲出串聯安打，但隨後用雙殺化解危機，總計用9球中包含6顆好球完成1局投球無失分，最快球速達到96.1英里。台灣野手也傳來好消息，距離大聯盟僅差一步的鄭宗哲，今日代表紅襪3A先發出賽打第7棒，首打席、第3、4打席都獲得保送上壘，第八局則敲出二壘安打，總計2打數1安打、3次保送還跑出2次盜壘，賽後打擊率上升至2成62。