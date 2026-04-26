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▲本場比賽也是佐佐木朗希在大聯盟的「公仔日」（Bobblehead Day），吸引大批球迷入場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇的「平成怪物」佐佐木朗希於今（26）日主場對陣芝加哥小熊的賽事中，展現了與以往截然不同的投球風格。儘管單場挨了3支全壘打，但在打線火力支援下，他仍以主投5局失4分、送出5次三振的成績，收下去年5月以來、睽違357日的職棒生涯勝投。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）給予高度評價，認為這是佐佐木朗希本季至今內容最紮實的一次登板。佐佐木朗希今日投球的最大重點，在於他「封印」了過往落差極大的招牌魔球（指叉球）。由於開季以來控球穩定度不佳導致保送偏多，佐佐木朗希接受了投手教練團隊的建議，調整握法改投「快速指叉球」（Splitter）。根據數據顯示，佐佐木朗希今日的指叉球變化幅度減少了約22.86公分（9英吋），但球速大幅提升。平均球速來到90.8英哩（約146.1公里），比本季平均快了約9.3公里。這種調整讓指叉球在軌跡上與直球更加接近，具備「偽裝」效果，成功將好球率提升至65%，全場99球中有52球是此類球種。羅伯斯：數字無法完全展現投球內容羅伯斯在賽後記者會上表示：「我感覺今晚是他本季表現最好的一次。雖然結果看起來被打3支全壘打，但他在好球帶內的投球品質非常好，也能讓對手揮空。單看數據無法完全體現他的投球價值。」道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）也讚許這位24歲右投的轉變，「他的快速指叉球更有效率，能早早在球數領先時投進好球帶，雖然兩好球後被擊出幾支安打，但我非常期待他下一次的表現。」本場比賽也是佐佐木朗希在大聯盟的「公仔日」（Bobblehead Day），吸引大批球迷入場。面對近期10連勝的小熊隊，佐佐木朗希雖然在2局遭同鄉球星鈴木誠也擊出先制陽春砲，全場更挨了3轟創下生涯單場新高，但他仍奮力投完99球，寫下赴美後最多投球數紀錄。