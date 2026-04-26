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▲高錦瑋靠著第三節一記壓哨的三分球達成生涯1500分的里程碑，個人單節大爆發攻下17分，還外帶4助攻、4籃板。（圖／TPBL提供）

▲夢想家方面，先發5人中有3人得分上雙，張宗憲攻下本土最高的17分。（圖／TPBL提供）

台啤永豐雲豹今（26）日在桃園巨蛋主場迎戰夢想家，這場龍頭爭霸戰從第一節起就打得難分難捨，最終整季穩居聯盟龍頭的雲豹靠著高錦瑋在第三節的17分飆分秀、「蔣公」克羅馬的35分、4籃板、3助攻帶走勝利，以104：100成功在自家主場封王。首節剛開始雙方打得糾結，夢想家在末段靠著張宗憲以及霍爾曼7：0的攻勢，建立微小的領先優勢。值得一提的是，第一節快打完，雲豹才由林信寬靠著罰球拿下本土第1分，首節雲豹本土球員也只進帳2分。雲豹在第二節初期雖然在籃下出現許多機會，卻失手多次，始終無法超前比分。不過在第二節中段雲豹逐漸把比分追近，逼得夢想家喊出暫停後，克羅馬一回來就飆進追平的三分，還製造對手的犯規，將比數超前到44：40。半場結束，雲豹50：47暫時領先夢想家。其中克羅馬攻下全場最高的24分，霍爾曼則挹注夢想家全隊最高的16分。一直到中場結束前，雲豹本土球員只有林信寬4分、曹薰襄1分入帳，剩下45分都由洋將包攬。雙方易籃再戰後，昨日、今日上半場手感不佳的高錦瑋下半場連砍6分，率領雲豹建立雙位數的領先優勢。高錦瑋靠著第三節一記壓哨的三分球達成生涯1500分的里程碑，個人單節大爆發攻下17分，還外帶4助攻、4籃板。末節雲豹一度進入進攻當機，讓夢想家在中段一度追到個位數分差，忻沃克適時的三分更直接將比分追近至6分差，替這場王座爭霸戰增添一絲懸念。決勝階段班提爾的一次進攻犯規直接把自己送下場，最終夢想家就以100：104吞下關鍵一敗，讓雲豹成功在自家封王。雲豹全場數據方面，克羅馬攻下全場最高的35分，外帶4籃板、3助攻、3抄截。迪亞洛也挹注23分、11籃板；高錦瑋單節17分也替雲豹奠定勝基。夢想家方面，先發5人中有3人得分上雙，張宗憲攻下本土最高的17分，替補上場的霍爾曼則進帳全隊最高的24分、17籃板。