我是廣告 請繼續往下閱讀

台啤永豐雲豹今（26）日在主場擊敗福爾摩沙夢想家，成功鎖定聯盟例行賽龍頭封王。然而，夢想家洋將班提爾在第四節關鍵時刻犯滿離場，賽後記者會上他不滿此役裁判的吹判尺度，無視罰款危機，情緒失控連噴髒話怒轟裁判：「請他＊的不要再跟我說因為我長得壯，所以接觸對我沒影響。犯規就是犯規。」班提爾今日手感冰冷，全場10投僅1中得到10分，在防守端與禁區對抗中多次與裁判發生爭執，最終在第四節中段犯滿畢業。賽後記者會上他開口第一句話就充滿火藥味：「我今天不想談我的表現，我來到這裡是希望聯盟能聽進去這些話。我準備好被罰款了，儘管把罰單寄給我，我會付錢。」班提爾激動表示，他長期受到裁判的不公平對待，只因為身材強壯，「我求求你們這些裁判，不要再告訴我因為我身材高大，所以碰撞就沒影響。對手在我身邊不斷假摔，我卻一直被吹進攻犯規，這剝奪了我幫助球隊的機會。」班提爾認為自己每場比賽前都會試圖與裁判溝通，希望注意假倒的問題，但始終得不到回應。「我今天眼睛被打到了，裁判沒吹；但對方一假摔，你就吹我進攻犯規。」他憤怒表示，即便他強壯到被撞的時候能扛住沒倒下，不代表對方沒有犯規，「如果你們要這樣吹，那就用同樣的標準。如果我撞人是犯規，他們撞我當然也是犯規。」隨著季後賽即將到來，班提爾最後呼籲：「我尊重裁判，但我真的累了。進入季後賽後，請停止這種『強壯就沒事』的荒謬邏輯，犯規就是犯規，他＊的吹哨就對了。」講完一大段後班提爾就直接離開記者會現場。雖然輸掉龍頭爭奪戰，但夢想家還是以例行賽第二名晉級。今年首度執教的簡浩對於球季結果表示滿意，「從開季的低潮打到現在第2，我要對球員說聲謝謝。下半球季他們有打出想要的內容，球員非常辛苦，但真正的球季現在才要開始。」對於即將到來的季後賽，張宗憲也警示球隊：「例行賽排名不代表什麼，過去有很多第一名首輪就出局的例子。季後賽是全新的開始，強度完全不同，我們不能再像例行賽這樣打了。」