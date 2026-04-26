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阪神虎隊今日在甲子園球場與廣島隊展開激戰，最終以1比0險勝，成功中止近期的二連敗，並憑藉此場勝利重新奪回聯盟首位寶座。這場勝利對於阪神而言別具意義，總教練藤川球兒在眾多球迷見證下，正式達成執掌兵符以來的第100場勝利。值得注意的是，他達成此里程碑的速度驚人，不僅展現出優異的領軍能力，更一舉追平了中央聯盟史上最快達標的傳奇紀錄，為其執教生涯寫下輝煌的一頁。藤川總教練自接下兵符後，至今累積成績為167試合、100勝62敗5和，勝率高達6成17。在監督百勝的達標速度榜上，藤川監督的167戰與2003年巨人隊原監督並列史上第8位。回顧史上前7名皆為單一聯盟時代（3人）或太平洋聯盟（4人）所創下，因此在中央聯盟的範疇中，藤川與原監督共同保持最快達成紀錄。巧合的是，藤川監督的執教首勝於去年3月28日同樣是擊敗廣島隊，當時以4：0獲勝，如今再次擊敗老對手，意義非凡。本場比賽的勝負分水嶺出現在第4局，阪神主力打者佐藤輝明作為首名打者上場，精準掌握廣島先發栗林良吏的一記直球，順著風勢將球送出右中間看台，這發陽春全壘打也成為奠定勝基的唯一得分。在防守端，先發投手大竹耕太郎再度展現「廣島殺手」實力，主投7局僅被敲4支安打、飆出6次三振且無四球失分。儘管大竹在7局下曾面臨二、三壘有人的失分危機，但最終成功守住，奪下本季首勝，並將對戰廣島的生涯紀錄推升至16勝2敗。