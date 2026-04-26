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台啤永豐雲豹今（26）日在主場桃園巨蛋與福爾摩沙夢想家展開「龍頭爭霸戰」，靠著高錦瑋在第三節狂轟17分的神勇表現，最終以104：100險勝對手，正式登頂TPBL例行賽王座。高錦瑋賽後笑談季前僅有1%的球迷預測雲豹奪冠的評價，霸氣表示：「這不太影響我們，因為我們知道自己要做什麼。」雲豹與夢想家在上半場打得難分難捨，易籃後，高錦瑋徹底接管比賽。他在教練羅德爾的鼓勵下展現強大的侵略性，單節砍下17分。最讓人驚艷的是，他在第3節飆進一顆超遠距離的壓哨三分球，徹底點燃主場氣氛，同時他也在封王一戰達成個人生涯1500分的里程碑。「教練跟我說要保持進攻侵略性，他需要我跳出來，」高錦瑋談到第三節的瘋狂表現時表示，「我沒有強求出手，剛好那一節機會比較多，我也保持信心去投。」雲豹本季一路穩紮穩打持續穩坐聯盟龍頭，儘管賽季末段戰機變得起起伏伏，最終還是收穫隊史首座例行賽龍頭寶座。被問到季前僅有「1%球迷預測雲豹奪冠」的話題，高錦瑋幽默地回應：「要說沒看到（預測）應該是騙人的，但我不知道在哪裡投票。」他隨後也說道預測其實不會影響球隊，「我們知道自己要做什麼，把能控制的事情做好最重要。」雲豹主帥羅德爾也對球員這幾週的專注度給予高度評價，「這是一場高強度的體力戰，我們在第三節打得非常有侵略性，雖然第四節遇到挑戰，但我們最終應得了這場勝利，並在進入季後賽前爭取到了關鍵的主場優勢。」拿下例行賽龍頭後，雲豹球員在場上相擁慶祝。對於奪下第一名的心情，高錦瑋形容贏球那一刻「蠻開心、蠻興奮的」，但他深知真正的考驗才要開始，「這只是一個開始，季後賽要到了，我們要好好調整心態去面對接下來的硬仗。」