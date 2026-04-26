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在世界棒球經典賽（WBC）表現極佳、展現強大宰制力的千葉羅德海洋隊王牌投手種市篤暉，昨（25）日於客場先發出戰軟銀。不料比賽僅進行至第一局下半，種市在一次往一壘方向進行補位的過程中，左腳疑似受力不均導致劇痛倒地，當場被迫退場。經過醫院詳細檢查後，球團證實其傷勢為最令運動員恐懼的「左阿基里斯腱斷裂」。昨日僅是種市篤暉本季的第二度登板，因為經典賽後肩膀感到不適的關係，未能從開季就在一軍，但回歸一軍的第一場比賽就繳出七局無失分的好表現，沒想到昨日登板在比賽前段就出現意外，種市篤暉再一次往一壘方向的補位時左腳疼痛，隨即倒地面部表情痛苦，隨後被擔架抬下場。根據日本媒體Sponichi Annex報導，羅德監督三郎表示，種市篤暉確定被診斷為左阿基里斯腱斷裂。隨後表示：「就常理判斷，既然是斷裂，要（本季）回歸是很困難的吧。雖然感到萬分遺憾，但既然發生了也沒辦法。接下來只能請他專心治療，為了能早日恢復原本的狀態，在復健等方面好好努力，我們會一直等他回來。」語氣中流露出對這位右投的關懷。由於種市篤輝原是先發輪值的主力，總教練說明道：「沒想到會發生這種情況，必須重新構思佈局了。」當被問及是否與種市交談時，他透露：「（25日）去醫院之前，因為還在比賽中，只簡單說了一句。他跟我道歉說『對不起』，我跟他說『不用道歉，這也是沒辦法的事，快去醫院吧』。目前就只說了這些。」