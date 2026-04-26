我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Daiana於邊路突破協助隊友進球，高雄先鋒主場不敗續居榜首。（圖／高雄先鋒提供）

2026年木蘭聯賽於昨（25）日在高雄楠梓足球場上演焦點之戰！地主隊伍高雄先鋒（Attackers FC）迎戰勁敵花蓮女足，雙方上演了一場節奏極快、身體對抗強悍的防守戰。高雄先鋒最終憑藉著上半場第14分鐘陳妗文的致勝補射，以1比0守住珍貴勝利。這場勝仗不僅讓高雄先鋒延續本季主場不敗的神話，更讓球隊持續穩坐聯賽積分榜首。比賽開局，兩隊皆展現強烈的進攻慾望，高雄先鋒在第14分鐘發動一次極具威脅的邊路進攻。陣中10號戴安娜（Daiana）展現個人突破能力後送出傳中，3號日籍球星塚本奈緒（Nao Tsukamoto）在門前高高躍起爭頂，現場一片混亂中，19號陳妗文發揮頂級前鋒的門前嗅覺，迅速跟進補射破網，幫助地主取得1：0領先。取得領先後，花蓮女足隨即發動猛烈反撲，多次試圖透過長傳與邊路滲透撕裂防線。然而，高雄先鋒後防線展現高度默契，守門員與防線球員多次精準判斷，成功化解數波得點圈危機。下半場雙方體能消耗劇烈，但高雄先鋒靠著穩定的控球節奏與鋼鐵般的意志力，最終隨著哨音響起，成功將3分積分留在高雄。本場賽事吸引了大批在地球迷進場，楠梓足球場內的助威吶喊聲不絕於耳，高雄先鋒特別感謝球迷一路相挺，強調「這場勝利屬於整支球隊，也屬於每一位在看台上吶喊的高雄人。」高雄先鋒本季在主場展現強勢表現，持續維持不敗戰績，並暫居聯賽龍頭位置。隨著賽季進入白熱化階段，高雄先鋒Attackers FC也將帶著高雄市民的支持與期待，全力以赴，力拚最佳成績，持續為城市爭光。