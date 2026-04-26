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▲高雄Attackers FC本季表現穩健，確定將在下賽季升上企業甲級足球聯賽，為高雄足球發展開啟全新篇章。（圖／高雄Attackers FC提供）

高雄足球寫下全新里程碑！2026年台灣乙級足球聯賽於26日上演關鍵戰役，高雄Attackers FC坐鎮主場楠梓足球場，正面迎戰新北航源輔大。儘管高雄Attackers FC在下半場因一次門前失誤遺憾以0比1吞敗，但憑藉著全賽季的統治級表現，仍確定以聯賽第一名之姿封王，並正式獲得晉級下賽季企業甲級足球聯賽（企甲）的資格。比賽上半場雙方攻防緊湊，高雄Attackers FC雖然開局節奏略顯混亂，但隨即發揮主場壓制力，雙方以0比0進入中場休息。戰局在第62分鐘出現轉折，高雄Attackers FC門將在對手強力逼搶下出現致命失誤，新北航源輔大把握空門機會破網，打破僵局取得1比0領先。落後的高雄Attackers FC隨即發動瘋狂反撲，第12號前鋒楊宗益在一次快速反擊中精準射門入網，引發全場歡呼，無奈邊裁隨即舉旗判定越位在先，進球宣告無效。最終隨著哨音響起，高雄隊雖以0比1惜敗，但現場球迷仍報以熱烈掌聲，慶祝球隊順利奪冠晉級。回顧本賽季，高雄Attackers FC建立了極為成熟的攻守體系，在乙級聯賽的激烈競爭中始終維持榜首競爭力。球團表示，儘管本場收官戰留有遺憾，但能夠以聯賽冠軍身分升級，是對球員全季辛勞的最大肯定。這不僅是球隊的勝利，更是高雄足球邁向職業化與高強度挑戰的重要一步。高雄Attackers FC晉級門票正式入袋後，下賽季將在企業甲級聯賽迎戰各路豪強。面對更高強度的對抗與職業化程度，球隊將在休賽季持續補強戰力，力求在台灣最高層級的足球殿堂持續為高雄爭光。