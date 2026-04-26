樂天桃猿自培出身的23歲年輕好手劉子杰，今（26）日面對味全龍九局下半敲出生涯首轟，也是再見全壘打，成為中職37年歷史第12人達成首轟就是再見轟的球員，難能可貴的是，這份榜單中除了吳昭輝是透過特考進入統一之外，其餘都是洋砲或選秀球員，劉子杰成為首位自培出身、卻能達成此成就的第一人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉子杰首轟就是再見轟　史上第12人達成此成就

劉子杰2023年底透過自培身分加入樂天桃猿，2024年被轉正，今年季初靠著二軍好表現被拉上一軍開箱，前3場先發出賽12打數累積4安打、其中有2支長打，本場九局下面對味全龍守護神陳冠偉，更一棒敲出驚天再見轟。

劉子杰成為中職37年來第12位達成首轟就是再見轟的球員，史上第一位是1990年三商虎的劉世明，劉子杰以前的最近一位，則是2021年10月26日的林孝程。值得注意的是，這份榜單中除吳昭輝是經特考進入統一、黃世明是三商元老之外，其他都是經過選秀進入中執、或是洋砲，劉子杰是自培出身的實質第一人。

中職首轟就是再見轟達成球員列表：



日期 球隊 球員 對戰球隊 對戰投手
1990/3/24 三商 黃世明 兄弟 張永昌
1992/5/6 兄弟 克魯茲 統一獅 湯尼
1994/4/17 時報 路易 統一獅 郭進興
1998/7/2 統一獅 喬峰 三商 羅魁
1999/4/24 統一獅 吳昭輝 中信 鍾凱力
1999/8/6 興農 麥海奇 兄弟 荷西
2001/7/20 中信 陳健偉 統一獅 林朝煌
2005/8/21 統一獅 林克 誠泰 林恩宇
2017/4/6 統一獅 楊家維 富邦悍將 黃勝雄
2017/8/6 中信兄弟 林明杰 Lamigo 洪聖欽
2021/10/26 味全龍 林孝程 中信兄弟 官大元
2026/4/26 樂天桃猿 劉子杰 味全 陳冠偉

相關新聞

劉子杰生涯首轟就是再見轟！中職史上第12位　樂天桃猿3：2味全龍

味全龍9局突破朱承洋投球！4：1退樂天桃猿　拉開與台鋼雄鷹勝差

李育朋無照酒駕遭樂天桃猿火速開除！中職祭出罰款44萬、禁賽40場

劉家翔5局好投奪生涯首勝！樂天桃猿4：2力退富邦悍將　笑納2連勝

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。