樂天桃猿自培出身的23歲年輕好手劉子杰，今（26）日面對味全龍九局下半敲出生涯首轟，也是再見全壘打，成為中職37年歷史第12人達成首轟就是再見轟的球員，難能可貴的是，這份榜單中除了吳昭輝是透過特考進入統一之外，其餘都是洋砲或選秀球員，劉子杰成為首位自培出身、卻能達成此成就的第一人。
劉子杰首轟就是再見轟 史上第12人達成此成就
劉子杰2023年底透過自培身分加入樂天桃猿，2024年被轉正，今年季初靠著二軍好表現被拉上一軍開箱，前3場先發出賽12打數累積4安打、其中有2支長打，本場九局下面對味全龍守護神陳冠偉，更一棒敲出驚天再見轟。
劉子杰成為中職37年來第12位達成首轟就是再見轟的球員，史上第一位是1990年三商虎的劉世明，劉子杰以前的最近一位，則是2021年10月26日的林孝程。值得注意的是，這份榜單中除吳昭輝是經特考進入統一、黃世明是三商元老之外，其他都是經過選秀進入中執、或是洋砲，劉子杰是自培出身的實質第一人。
中職首轟就是再見轟達成球員列表：
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劉子杰2023年底透過自培身分加入樂天桃猿，2024年被轉正，今年季初靠著二軍好表現被拉上一軍開箱，前3場先發出賽12打數累積4安打、其中有2支長打，本場九局下面對味全龍守護神陳冠偉，更一棒敲出驚天再見轟。
劉子杰成為中職37年來第12位達成首轟就是再見轟的球員，史上第一位是1990年三商虎的劉世明，劉子杰以前的最近一位，則是2021年10月26日的林孝程。值得注意的是，這份榜單中除吳昭輝是經特考進入統一、黃世明是三商元老之外，其他都是經過選秀進入中執、或是洋砲，劉子杰是自培出身的實質第一人。
中職首轟就是再見轟達成球員列表：
|日期
|球隊
|球員
|對戰球隊
|對戰投手
|1990/3/24
|三商
|黃世明
|兄弟
|張永昌
|1992/5/6
|兄弟
|克魯茲
|統一獅
|湯尼
|1994/4/17
|時報
|路易
|統一獅
|郭進興
|1998/7/2
|統一獅
|喬峰
|三商
|羅魁
|1999/4/24
|統一獅
|吳昭輝
|中信
|鍾凱力
|1999/8/6
|興農
|麥海奇
|兄弟
|荷西
|2001/7/20
|中信
|陳健偉
|統一獅
|林朝煌
|2005/8/21
|統一獅
|林克
|誠泰
|林恩宇
|2017/4/6
|統一獅
|楊家維
|富邦悍將
|黃勝雄
|2017/8/6
|中信兄弟
|林明杰
|Lamigo
|洪聖欽
|2021/10/26
|味全龍
|林孝程
|中信兄弟
|官大元
|2026/4/26
|樂天桃猿
|劉子杰
|味全
|陳冠偉