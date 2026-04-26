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日期 球隊 球員 對戰球隊 對戰投手 1990/3/24 三商 黃世明 兄弟 張永昌 1992/5/6 兄弟 克魯茲 統一獅 湯尼 1994/4/17 時報 路易 統一獅 郭進興 1998/7/2 統一獅 喬峰 三商 羅魁 1999/4/24 統一獅 吳昭輝 中信 鍾凱力 1999/8/6 興農 麥海奇 兄弟 荷西 2001/7/20 中信 陳健偉 統一獅 林朝煌 2005/8/21 統一獅 林克 誠泰 林恩宇 2017/4/6 統一獅 楊家維 富邦悍將 黃勝雄 2017/8/6 中信兄弟 林明杰 Lamigo 洪聖欽 2021/10/26 味全龍 林孝程 中信兄弟 官大元 2026/4/26 樂天桃猿 劉子杰 味全 陳冠偉



樂天桃猿自培出身的23歲年輕好手劉子杰，今（26）日面對味全龍九局下半敲出生涯首轟，也是再見全壘打，成為中職37年歷史第12人達成首轟就是再見轟的球員，難能可貴的是，這份榜單中除了吳昭輝是透過特考進入統一之外，其餘都是洋砲或選秀球員，劉子杰成為首位自培出身、卻能達成此成就的第一人。劉子杰2023年底透過自培身分加入樂天桃猿，2024年被轉正，今年季初靠著二軍好表現被拉上一軍開箱，前3場先發出賽12打數累積4安打、其中有2支長打，本場九局下面對味全龍守護神陳冠偉，更一棒敲出驚天再見轟。劉子杰成為中職37年來第12位達成首轟就是再見轟的球員，史上第一位是1990年三商虎的劉世明，劉子杰以前的最近一位，則是2021年10月26日的林孝程。值得注意的是，這份榜單中除吳昭輝是經特考進入統一、黃世明是三商元老之外，其他都是經過選秀進入中執、或是洋砲，劉子杰是自培出身的實質第一人。