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樂天桃猿23歲自培球員劉子杰，今（26）日面對味全龍打出生涯首轟，成為史上第12位、也是自培出身第一位，達成罕見「首轟就是再見轟」紀錄的球員。實際上，劉子杰從國小就展開球員生涯，苦練13年從未入選過國手，直到南華大學畢業後參與選秀仍乏人問津，直到前樂天桃猿球探林昭宏邀請簽下自主培訓合約，劉子杰也把握機會，用3年登上一軍，還在生涯第4場就達成「首轟就是再見轟」紀錄，為中職再添增一個自培出身的熱血故事。出生於台南的劉子杰，從小就是獅迷，也受此影響愛上棒球，國小就參加崇學國小棒球隊，高中則遠赴雲林成為當地強權麥寮高中一員，大學則改到嘉義就讀南華大學，念完4年後畢業。實際上，劉子杰2023年成為南華大學主力內野手後，就曾參與中職選秀會，最終無緣入選，劉子杰回憶時笑說，想不到劉子杰最後1年大專盃表現出色，被前樂天桃猿球探林昭宏相中，邀請他簽下自培合約加入球隊，合約在2023年底正式生效。靠著拚勁與成熟比賽能力，僅用不到5個月就獲得合約轉正，正式踏上職業選手道路。劉子杰2024年轉正首年，就在二軍單季獲得65場、合計222個打席機會，繳出打擊率2成18、1轟與14分打點成績，隔年則出賽49場打擊率2成09，雖然打擊成績尚未在二軍開花結果，但仍靠著扎實攻守球風，逐漸獲得教練團信任。今年開季，劉子杰同樣從二軍出發，僅出賽7場打擊率3成50、OPS+高達193，馬上就被拉上一軍支援，4月21日生涯首場一軍出賽就是先發，馬上有長打演出技驚四座，隔天面對富邦悍將更繳出猛打賞，站穩先發三壘手之位。本場比賽交手味全龍，劉子杰擔任先發第6棒出賽，在前2打席都出局後，第七局敲出一壘安打上壘，並在隊友掩護下跑回分數，第九局下半則達成中職史上難得一見的成就。劉子杰第九局2：2平手時擔任首位打者上場，面對中華隊12強冠軍國手、味全龍當家守護神陳冠偉，纏鬥到2好1壞時，相中後者一顆偏高沒有掉下來的指叉球，一棒拉出左外野方向全壘打，僅用4場比賽達成生涯首轟、更成為中職37年來第12位，達成首轟就是再見全壘打紀錄的球員。難能可貴的是，劉子杰同時也是自培出身第一位達成此成就的球員。自培出身、苦練13年無人認識的他，只用4場一軍比賽就完成無數個人紀錄，今晚還在中職書寫屬於他的故事。儘管劉子杰的職業生涯仍待時間證明，但這支讓全台球迷認識他的再見全壘打、生涯首轟，無疑已經是他堅持走了13年的棒球路上最好的回報。出生日期：2002年08月05日（23歲）身高體重：179公分、82公斤投打習慣：右投右打守備位置：內野手出生地點：中華民國臺灣省台南市最高學歷：南華大學運動與健康促進學士學位學程職棒選秀：2023年中華職棒季中選秀會落選效力球隊：樂天桃猿一軍成績：出賽4場、打擊率3成75、1轟、1打點、4得分