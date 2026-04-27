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▲愛德華茲是在周六（台灣時間26日）的比賽第二節時，因與金塊隊強森（Cameron Johnson）發生碰撞導致左膝過度伸展（反折），隨後被攙扶下場。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據最新的核磁共振（MRI）檢查結果，愛德華茲的左膝並無韌帶損傷（Ligament damage），這是不幸中的大幸。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼隊雖然在季後賽首輪第四戰（G4）擊敗丹佛金塊取得3：1聽牌優勢，但這場勝利代價極其慘重。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與灰狼內幕人士的最新報告，當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）與先發射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）皆遭遇嚴重傷勢，其中愛德華茲的膝傷預計將缺席數周，這也幾乎確定首輪他無法再上場了。愛德華茲是在周六（台灣時間26日）的比賽第二節時，因與金塊隊強森（Cameron Johnson）發生碰撞導致左膝過度伸展（反折），隨後被攙扶下場。根據最新的核磁共振（MRI）檢查結果，愛德華茲的左膝並無韌帶損傷（Ligament damage），這是不幸中的大幸；然而，診斷結果顯示他遭遇了嚴重的「骨挫傷（Bone bruise）」與「膝蓋過度伸展」，預計將缺席多周。《明尼蘇達星壇報》記者海因（Chris Hine）指出，愛德華茲的復出時間表仍有許多變數，關鍵在於膝蓋消腫的速度。海因也提到一個樂觀的理由：「愛德華茲以往的康復速度很快，且耐痛度極高，如果灰狼能盡快結束首輪系列賽，或許能為他爭取更多復健時間。」相較於愛德華茲，另一名大將迪文琴佐的情況則更為絕望。他在開賽僅幾分鐘便在無對抗下受傷，診斷確認為「阿基里斯腱斷裂」，這意味著他不僅季後賽報銷，甚至可能錯過整個2026-27球季。隨著兩名主力後衛倒下，灰狼隊在聽牌後的第五戰（G5）將面臨嚴峻考驗。雖然奇兵多桑姆（Ayo Dosunmu）在G4轟下生涯新高的43分成為救世主，但灰狼若想在缺乏愛德華茲的情況下闖過首輪甚至走得更遠，其餘球員必須展現更高水準的發揮。除了傷病困擾，G4賽末因麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）讀秒上籃引發的兩隊衝突也讓氣氛降至冰點。金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）重砲抨擊此舉無視潛規則，並直言：「這不是2026年該有的行為，那是80年代才會發生的事。」雙方將於台灣時間周二（28日）早上回到丹佛進行第五戰。