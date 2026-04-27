美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（27）日客場迎戰休士頓太空人，「法官」賈吉（Aaron Judge）今日迎來34歲生日，他在6局上半從太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）手中，敲出本季第10轟，同時這也是賈吉生涯第三支「生日轟」在洋基隊史僅次於「鐵馬」蓋瑞格（Lou Gehrig）排名隊史第二。

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生涯三度敲生日轟　賈吉本季第10轟出爐

賈吉在今日的比賽，6局上半，逮中阿里格蒂一顆失投橫掃球，掃出本季第10轟，幫助洋基破蛋，但終場洋基還是以4：7不敵太空人，終止近期的8連勝。而本場比賽的全壘打，同時也是賈吉生涯第三度在自己生日當天開轟。

生涯榮獲多項獎座　獎盃櫃裡獨缺世界大賽冠軍

MLB歷史上累積最多生日全壘打的選手為「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）和雷諾茲（Mark Reynolds）兩人生涯共累積6發生日轟。

迎來34歲的賈吉，目前生涯累積3座美聯MVP、7次入選全明星、1座新人王、5座銀棒獎、1座克萊門特獎（Roberto Clemente Award Winner）、1座打擊王、3座美聯漢克阿倫獎、3次美聯全壘打王，同時也是美聯單季全壘打紀錄保持人。

資料來源：《X

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...