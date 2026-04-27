美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（27）日客場迎戰休士頓太空人，「法官」賈吉（Aaron Judge）今日迎來34歲生日，他在6局上半從太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）手中，敲出本季第10轟，同時這也是賈吉生涯第三支「生日轟」在洋基隊史僅次於「鐵馬」蓋瑞格（Lou Gehrig）排名隊史第二。
生涯三度敲生日轟 賈吉本季第10轟出爐
賈吉在今日的比賽，6局上半，逮中阿里格蒂一顆失投橫掃球，掃出本季第10轟，幫助洋基破蛋，但終場洋基還是以4：7不敵太空人，終止近期的8連勝。而本場比賽的全壘打，同時也是賈吉生涯第三度在自己生日當天開轟。
生涯榮獲多項獎座 獎盃櫃裡獨缺世界大賽冠軍
MLB歷史上累積最多生日全壘打的選手為「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）和雷諾茲（Mark Reynolds）兩人生涯共累積6發生日轟。
迎來34歲的賈吉，目前生涯累積3座美聯MVP、7次入選全明星、1座新人王、5座銀棒獎、1座克萊門特獎（Roberto Clemente Award Winner）、1座打擊王、3座美聯漢克阿倫獎、3次美聯全壘打王，同時也是美聯單季全壘打紀錄保持人。
資料來源：《X》
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈吉在今日的比賽，6局上半，逮中阿里格蒂一顆失投橫掃球，掃出本季第10轟，幫助洋基破蛋，但終場洋基還是以4：7不敵太空人，終止近期的8連勝。而本場比賽的全壘打，同時也是賈吉生涯第三度在自己生日當天開轟。
生涯榮獲多項獎座 獎盃櫃裡獨缺世界大賽冠軍
MLB歷史上累積最多生日全壘打的選手為「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）和雷諾茲（Mark Reynolds）兩人生涯共累積6發生日轟。
迎來34歲的賈吉，目前生涯累積3座美聯MVP、7次入選全明星、1座新人王、5座銀棒獎、1座克萊門特獎（Roberto Clemente Award Winner）、1座打擊王、3座美聯漢克阿倫獎、3次美聯全壘打王，同時也是美聯單季全壘打紀錄保持人。