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臺北市政府冠名球隊「臺北鯨華女子排球隊」今年3月於「企業21年甲級排球聯賽」女子組完成首次二連霸，捧回隊史第三座冠軍獎盃，臺北市市長蔣萬安今（27）日特別於市府吳三連廳接見球隊，表揚教練團與全體球員的傑出表現，並頒發新臺幣20萬元奪冠獎金，期勉選手持續在國際賽場上發光發熱、為國爭光。本屆總冠軍賽再度對上宿敵高雄台電女子排球隊，臺北鯨華在首戰失利後迅速調整狀態，第二戰鏖戰2小時43分鐘後成功扳平賽局。短暫休息10分鐘後，隨即進入一局定生死的「黃金決勝局」，全隊球員將士用命，最終以15：8力退勁敵高雄台電，成功蟬聯后座。蔣萬安市長表示，這座冠軍得來不易，選手們在賽場上每一球都全力以赴、不輕言放棄的拼勁，向大眾展現了最寶貴的運動家精神，也讓臺北市民深感驕傲。接下來隊上多位主力選手將入選名古屋亞運國家代表隊，市府也會持續作為選手們最堅實的後盾，讓臺北的排球熱潮從校園延續到競技最高殿堂。除了團隊榮耀，選手個人表現同樣亮眼。隊長「排球甜心」廖苡任本季榮獲年度MVP與最佳舉球員殊榮，更創下企排歷史上首位以舉球員身分奪得MVP的紀錄。此外，邱詩晴獲選最佳自由球員、劉美菁榮膺最佳中間攔網球員，充分展現臺北鯨華整體戰力的全面性。談及衛冕的心路歷程，廖苡任表示：「這座冠軍真的比去年更艱難，雖然我們拿下了例行賽第一，但進入總決賽後，我們必須學會把例行賽的頭銜丟掉、放低姿態重新出發，避免被那份『不能輸』的壓力影響決賽表現。」 廖苡任也特別感謝市府與球迷們的支持，「我們創隊七年就拿了三座冠軍，這背後是市府與體育局長期的栽培。更要謝謝臺北的球迷，即使在客場作戰，我們依然能感受到大家想為我們加油的那份心願，這份榮耀，我們想獻給所有支持臺北鯨華的朋友！」蔣萬安市長也特別感謝總教練「小牛」鄧衍敏的辛勤指導，鄧衍敏除帶領球隊完成二連霸壯舉，也將接掌2026名古屋亞運中華女排帥印。隊中多位主力如廖苡任、陳莉鎔、林良黛、劉雙菱、甘可慧、陳潔等選手均入選國家代表隊，成為我國征戰國際賽場的重要戰力。體育局表示，臺北市政府自2019年起與菁華工業合作冠名臺北鯨華女排，至今已邁入第8年，目前每年投入200萬元支持球隊營運，並率全國之先與臺北市立大學合作，引進專業運科團隊，提供後勤輔助，協助選手們快速消除疲勞並提升訓練品質，是公私協力推動體育產業的優良典範。市府未來將持續作為「臺北隊」的最強後盾，與企業攜手打造更完善的競技環境，讓這份裝載著選手希望的排球夢想，永不落地。