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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（27）日正式公告，福爾摩沙夢想家洋將班提爾（Ben Bentil）因在26日賽後記者會針對裁判執法發表不當言論，違反聯盟賽務規章，處以新台幣5萬元罰款。班提爾當日在記者會上情緒失控、髒話連發，甚至向聯盟喊話「我願意付錢」，如今罰單正式送達。爭議源於26日夢想家對陣桃園台啤永豐雲豹的龍頭爭奪戰。比賽第四節剩餘3分56秒，夢想家正值反撲關鍵期，班提爾卻因被判定擊中雲豹前鋒林信寬臉部，領到個人第6次犯規離場。然而轉播畫面顯示雙方仍有距離，林信寬有「假倒」嫌疑，此判決被視為重挫夢想家氣勢的轉折點，最終夢想家以100：104惜敗，錯失例行賽封王機會。賽後記者會上，班提爾拒絕討論個人低迷的表現，一開口便將矛頭對準裁判。他語氣激動，每句話都夾雜情緒性字眼，並憤怒表示：「我會被罰款沒關係，罰單寄給我，我會付！但我請求你們，不要再因為我長得高、很強壯，就覺得對手的犯規不影響我，所以不吹哨。」班提爾進一步指出，他在場上頻繁遭到對手製造假摔陷阱，卻反而被吹進攻犯規；他甚至提到自己此役曾被打到眼睛卻未獲判罰，反觀對手一倒地就能獲得哨音。他強調自己賽前都會提醒裁判注意假摔，但今日無人願意溝通，「如果我撞人是犯規，那他們撞我也應該是犯規，不是因為我撐得住就不算。」語畢後，班提爾未等記者會結束便憤而離席。針對此事件，TPBL聯盟今日依據賽務規章第五章第一條第三款規定，決議對班提爾處以5萬元罰款。聯盟重申，職業運動員身為公眾人物，應承擔相應社會責任，賽後記者會雖提供討論空間，但發言應秉持理性，避免出現攻擊性言論。