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統一獅今（27）日宣布陣中強投江少慶即將回歸一軍，於本周日、5月3日於亞太主場先發對決樂天桃猿，這是他繼胸大肌撕裂傷後，睽違596天再於中職登板，其傷病史豐富、又將近2年時間未在一軍登板，讓不少人擔心其狀態。但攤開過往成績，江少慶兩度受傷回歸都能重新找回成績，且他靠著均速逼近150公里高球威、高三振特質，因而儘管帳面成績起伏，但進階數據每年幾乎都能維持在水準以上。江少慶旅美時期最高上到老虎3A，還是中華隊隊王牌，2021年返台參與中職季中選秀，獲得富邦悍將首輪第一順位指名，下半季就馬上登上一軍救火，總計12場先發5勝2敗、防禦率僅2.45，69.2局飆出56K，成績堪比頂尖洋投。隔年江少慶成績下滑不少，雖然健康投滿整季，首度貢獻超過120局，但防禦率暴漲到4.69，單季苦吞12敗，不過攤開細部數據，FIP（投手獨立防禦率）3.74仍在可接受範圍，高球威、能取得揮空與三振的特點，在進階數據中也相對討好，實際成績並沒有帳面上如此糟糕。2023年，江少慶表現也有回溫趨勢，雖然因手傷於6月23日後就關機，但該年64局投球僅被打出63支安打、還飆出63次三振，每局被上壘率也從前一季的1.48降低到1.31，FIP（投手獨立防禦率）更進一步下修至一線洋投等級的2.77。儘管遭遇傷病打打停停，但2024年下半季江少慶復出後反而更強勢，短短4場出賽、累積17局中，防禦率僅1.58、FIP1.76，ERA+高達231，成績甚至比返台首年更出色，遺憾地是9月14日對樂天桃猿爆發右胸大肌撕裂傷，這次傷勢更嚴重，讓他直接休養超過1年半，直到2026年5月3日才重返賽場。至於江少慶的球路配置，主要武器莫過於使用率高達50%的四縫線直球，健康時均速高達148公里，2024年復出4場小樣本中，均速也能維持在146公里，加上特殊的短揮臂、藏球姿勢，讓他直球揮空率長年維持在聯盟前列。此外有30%滑球與20%指叉球搭配使用，尤其滑球每一季的揮空率都至少超過31%，2024年被打擊率僅.056，是取得三振的主要武器。江少慶本次相隔596天復出，又加上二軍3場出賽成績不算是太過穩定，球迷不免擔心他能否找回過往身手，但從過去他兩度從傷勢中重返賽場的經驗來看，仍可期待他東山再起，加上32歲年紀仍在顛峰，若今年能維持健康、幫助統一獅先發輪值多吃下50局左右，甚至到季後賽先發登板，這筆月薪超過100萬的投資，至少看得到成效。