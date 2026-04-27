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紐約大都會隊今（27）日傳出重大人事異動，根據《紐約郵報》記者馬克·普馬（Mike Puma）報導，大都會已對陣中的「問題兒童」湯米·法姆（Tommy Pham）宣告DFA（指定讓渡，即事實上的戰力外）。這距離他簽下大聯盟合約僅短短13天，糟糕的表現讓紐約球迷忍無可忍，紛紛怒斥他是球隊的「薪水小偷」。現年38歲的法姆在今年3月28日與大都會簽下小聯盟合約，並於4月14日正式升上大聯盟。當時大都會因強打胡安·索托（Juan Soto）受傷急需戰力補缺，不料法姆卻完全派不上用場。在出賽的9場比賽中，他共計13個打數沒有擊出任何安打，且吞下多達7次三振，打擊率是難看的「.000」。在大都會隊目前以9勝19敗於國聯東區墊底的低迷氣氛下，法姆的低迷表現成為球隊決定開鍘的導火線。由於他無法展現預期的戰力，僅待了不到兩週便被宣告戰力外。法姆之所以被稱為「棒球界問題兒童」，不僅是因為場上數據，更因為他火爆且具有爭議的性格。2024年效力白襪隊期間，他在一次本壘攻防衝突後，竟在賽後受訪大言不慚地表示：「我隨時準備好把人打得落花流水。」此外，他過去曾因美式足球範特西遊戲（Fantasy Football）與對手發生口角，竟在球場上直接掌摑對方球員。這種不穩定的情緒管理，讓他在各大球團間評價極差，也被視為更衣室的未爆彈。隨著DFA消息傳出，憤怒的大都會球迷在網路社群發起猛烈抨擊。不少球迷留言痛批：「早就該退休了！」、「根本不明白為什麼他還能留在大聯盟？」、「簽下他純粹是浪費時間」、「總算滾蛋了，紐約不需要這種敗類」、「請立刻引退，你對球隊毫無幫助」。目前大都會正深陷連敗泥淖，球團果斷處理掉這名不具戰力且充滿爭議的資深球員，無非是希望重新整頓隊內氣氛。法姆的下一步去向目前不明，但在如此難看的成績與性格缺陷下，恐怕難有下一支大聯盟球隊願意冒險接手。