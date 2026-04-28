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▲陣中禁區悍將蘇得鈞今日繳出14分、13籃板的「雙十」成績單，成為球隊守護禁區、逆轉奪勝的頭號功臣。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，於26日上演了一場扣人心弦的勵志大戲！原本戰績墊底的升學名校北大高中，在大安國中賽區面對實力強勁的SP TEAMS，全隊展現背水一戰的決心。即便平時只能在校內室外水泥地練習，且是球員自費報名參賽，北大高中仍靠著鋼鐵般的意志與默契，最終以45：40爆冷退敵，用這場驚奇的「下剋上」大戰為賽季留下完美驚嘆號。北大高中今日面臨教練缺席的突發狀況，陣中大將曹書承臨危受命，宛如漫畫《灌籃高手》中的「藤真健司」，一肩挑起球員與代理教練的重責。他不僅貢獻5分、3籃板，更在場上精準指揮調度，有效破解對手的全場壓迫。曹書承賽後感性表示，這支球隊多由高三生組成，過去習慣三對三鬥牛，這次自費參加全場五對五賽事，就是希望與各校切磋。他欣慰地說：「從開季的默契不足，到現在溝通達到高峰，能拿下這場勝利真的非常開心！」能扳倒強敵，蘇得鈞在禁區的統治力不可或缺。他今日全場轟下最高14分，並瘋狂抓下13個籃板，以「雙十」表現徹底封鎖對手攻勢。蘇得鈞表示，他的任務就是鞏固籃下並拉開空間給隊友切入。談到籃球偶像，蘇得鈞毫不猶豫選擇了LeBron James（詹姆斯），他特別推崇詹皇年近40歲仍保有的宰制力與近期開發的低位單打動作。回顧賽季，他坦言首戰輸掉40幾分的「震撼教育」最令他難忘，但也因那場敗仗，讓北大高中體會到團隊配合的重要性，進而促成今日的逆轉勝。作為升學型高中，北大高中在體育資源相對有限的情況下，球員們憑藉著對籃球的熱愛自費參賽。從水泥地打到室內木板地，從震撼教育到驚奇奪勝，這群高三學子用實際行動證明，只要團隊齊心，沒有什麼是不可能的。