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效力於休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，確定重返先發輪值。根據《休士頓記事報》記者Matt Kawahara以及大聯盟資深記者Jon Morosi於社群平台X的消息，鄧愷威將於台灣時間週三對戰巴爾的摩金鶯的系列賽首戰中擔綱先發投手，這也是他自轉戰太空人後的首場先發出賽。鄧愷威去年在舊金山巨人首度升上大聯盟，當時主要以先發投手身分亮相，在8場登板中有7場先發，累積29.2局投球，戰績2勝4敗、防禦率6.37。本季鄧愷威被交易至太空人後，開季定位於後援戰力。截至目前為止，他共計出賽11場，在16.2局的投球中，繳出1勝1敗、2次中繼成功，防禦率僅2.16的優異成績。因為太空人先發輪值的崩盤，讓鄧愷威靠著這段時間在牛棚的穩定發揮獲得教練團信任，能在對陣金鶯的系列賽中先發登板。鄧愷威最近一次出賽是在台灣時間26日對決紐約洋基，他在7局上雙方平手時登板，雖因一上場被擊出全壘打吞下本季首敗，且僅投9球便退場，但並未影響他在球隊的整體調度。大聯盟官網目前已正式更新該場賽事的資訊，公告太空人隊的先發投手為鄧愷威。對於去年曾有先發經驗的他而言，這場比賽將是其證明能勝任太空人先發輪值的關鍵測試。