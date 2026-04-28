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NBA美國職籃（National Basketball Association）年度最佳新人獎項於台灣時間今（28）日揭曉，達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）不負眾望，以場均21分的全能數據奪下獎項。他不僅成為聯盟史上第二年輕獲獎者，更追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的新秀紀錄，成為史上第二位在得分、籃板、助攻與抄截四項數據皆領跑全隊的新鮮人。現年19歲的弗拉格（Cooper Flagg）在本季展現恐怖統治力，場均貢獻21分、6.7籃板及4.5助攻。據統計，他是自1973-74賽季抄截列入統計以來，繼喬丹之後，歷史上第二位能在新秀球季就領先全隊總得分、籃板、助攻與抄截四項核心指標的球員。而史上最年輕的新人王得主，依然是湖人球星詹姆斯（LeBron James）在2003-04賽季時，以19歲106天得獎，領先弗拉格的19歲112天。弗拉格在獲獎後受訪表示：「這是所有新秀進入第一年時，都會追求且渴望得到認可的獎項……這意義重大，我真的很幸運。」本次投票結果顯示出近年罕見的拉鋸戰，弗拉格最終獲得56張第一名選票，44張第二名選票，沒有獲得第三名選票，以總分412分驚險勝出。弗拉格的主要對手、同時也是他在杜克大學的昔日戰友克努佩爾（Kon Knueppel）獲得386分，兩人僅差距26分。這也是採用現行投票機制以來，史上分差第二小的競爭紀錄，僅次於2021-22賽季巴恩斯（Scottie Barnes）與莫布里（Evan Mobley）之間15分的微小差距。效力於黃蜂隊的克努佩爾在賽季後半段表現強勁，差點反超弗拉格，他全季狂飆273記三分球，寫下NBA歷史新秀最高紀錄。新秀間競爭激烈，對此，弗拉格透露自己一直有在關注克努佩爾，兩人不只是競爭對手，也是很好的朋友。儘管獨行俠隊在2025-26賽季僅繳出26勝56敗的戰績，遺憾未能躋身季後賽，但弗拉格的橫空出世無疑為達拉斯的重建之路點亮了燈塔，下個賽季表現將備受期待。