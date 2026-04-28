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多倫多藍鳥資深強投薛澤（Max Scherzer），今（28）日因右前臂疼痛及左腳踝發炎，被列入15天傷兵名單（IL）。薛澤本季受傷勢所苦，表現相當掙扎，開季至今5場先發僅取得1勝3敗，防禦率高達9.64，且在最近一場對陣守護者的比賽中僅投2.1局便痛失7分，目前球隊正評估其傷勢對後續賽程的影響。根據美聯社（Associated Press）報導，薛澤自4月初以來便一直忍受著右前臂肌腱炎的困擾。儘管在26日對陣守護者的比賽中表現失常，薛澤在受訪時仍強調不應將該場的潰敗完全歸咎於前臂傷勢。報導指出，隊醫建議他先進行5到7天的完全休息，待發炎狀況消退後再重新投入訓練，薛澤對此表示：「身體會告訴我恢復進度的快慢。」目前藍鳥隊的傷兵名單已超過12人，包括史普林格（George Springer）、博格（Addison Barger）、柯克（Alejandro Kirk）等主力球員。隨著薛澤缺陣，球隊已從3A徵召後援投手大通·李（Chase Lee）緊急支援。薛澤目前生涯累積三振數為3,499次，距離達成大聯盟史上稀有的「3,500次三振」里程碑僅差最後1次。這項紀錄原先預期能在過去兩場先發中達成，但他卻意外陷入低潮，不僅在18日對響尾蛇時未能達成，上週五對守護者的比賽更是苦戰82球卻未投出任何三振，表現極其罕見。隨著薛澤進入傷兵名單，這項歷史性的壯舉也被迫延後。目前大聯盟歷史上僅有5位球員能達成3,500K的紀錄，身為現役傳奇的薛澤何時能重返賽場完成這最後一塊拼圖，已成為全美球迷與媒體關注的焦點。