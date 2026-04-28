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NBA美國職籃（National Basketball Association）因球星傷病潮引發賽事品質下降的批評聲浪，金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）近日受訪直言，聯盟現行的82場賽事負荷過重。他指出，在現代籃球「大數據化」引發的高強度跑動下，球員健康已超過負荷，提議應刪減10場例行賽。此外，針對後段班球隊「擺爛」求選秀權亂象，他也提出「如果你排在倒數前三名，就不能拿狀元籤。」據統計，自2019-20賽季起，聯盟前30名高薪球星，平均缺席了四分之一到三分之一的賽程。對此，科爾（Steve Kerr）認為，解決問題的核心在於減少比賽場次。光是本賽季，受傷病所困的球員名單極其豪華，堪比明星隊。包括揚尼斯（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）、安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等禁區支柱，以及塔圖姆（Jayson Tatum）、吉米·巴特勒（Jimmy Butler）等人都受傷病困擾。科爾直言，「我認為我們需要打更少的比賽，但我不認為那會發生，因為更少的比賽意味著更少的收入。」並解釋，「你必須讓每個人都同意，包括球員、教練、管理層、資助球隊的投資銀行。」科爾指出，聯盟裡這些特許經營權的購買價格已經失控，高達數十億美元。「精打細算的人不想縮短賽季，但我認為我們已經賺了很多錢，真的需要關注品質，削減一些比賽，擁有更多的休息和練習。」科爾補充，他已和其他人討論並研究過，「82場太多了！可以減掉十場。」「老NBA球迷會說，『我們一直都打82場！』但依照三分球、衝搶進攻籃板、比賽節奏和數據分析，球員跑得比以前更快、更遠。」科爾認為，現代球員出手效率越高，就代表比賽節奏變快，當球員被期待要推向極限時，82場將超過負荷。除了傷病，為了爭奪選秀大年高順位籤而刻意輸球的「擺爛（Tanking）」行為也讓科爾感到擔憂，他表示，這將削弱聯盟的競爭力、損害球迷權益。科爾提議，聯盟應該將選秀機率平整化，甚至採取懲罰措施，「如果你排在倒數前三名，就不能拿狀元籤。」迫使各隊在每場比賽都要全力以赴，「無論聯盟做什麼，我們都必須確保球迷每晚都能看到最精彩的比賽。」