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▲湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在比賽中因肘擊申根（Alperen Sengun）遭驅逐出場，成為引爆湖人球員情緒的關鍵轉折。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在季後賽首輪第四戰遭遇滑鐵盧，以96：115慘敗給休士頓火箭，不僅吞下2026年季後賽首敗，賽後兩名主力後衛史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）因不滿判罰怒噴裁判，遭到聯盟合計重罰6萬美金（約189萬台幣）。儘管湖人仍以3比1取得系列賽聽牌優勢，但這場罰款風波無疑讓休息室氣氛降至冰點。根據NBA官方今日發布的聲明，史馬特（Marcus Smart）因「質疑比賽裁判的誠信」被處以3.5萬美元罰款；肯納德（Luke Kennard）則因「對裁判使用不當言語」被罰2.5萬美元。這起紛爭源於第四戰末段，湖人全隊累積的挫折感徹底爆發。當晚火箭獲得的罰球機會比湖人多出10次，這讓湖人球員深感遭到針對，尤其是中鋒艾頓（Deandre Ayton）被判出場的一幕，更讓整起衝突升級。比賽中，艾頓（Deandre Ayton）的肘部確實揮擊到火箭中鋒申根（Alperen Sengun）的頭部，但重播畫面顯示並無明顯蓄意揮擊的動作。然而裁判在檢視後仍認定該動作屬於「不必要且過度」，將艾頓驅逐出場。此判決引發史馬特與肯納德強烈不滿，兩人直接在場邊與裁判槓上，最終雖然「出了一口氣」，卻也賠上了高額罰金。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣的情況下，湖人極度依賴史馬特（Marcus Smart）等老將來穩住陣腳。美媒評論指出，湖人最不需要的就是在優勢局面下情緒失控，這可能會給火箭可趁之機。