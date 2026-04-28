洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平在2026年賽季繼續「投打雙修」，開季至今已繳出1.9WAR的全能數據。台灣時間今（28）日，美媒《ESPN》專家團針對大谷季末的勝利貢獻值（WAR）進行預測，其中岡薩雷茲（Alden Gonzalez）大膽預估大谷有望挑戰單季13WAR，不僅將打破個人職涯紀錄，更有機會比肩傳奇神獸貝比魯斯（Babe Ruth）。
大谷翔平24局僅1自責分！美媒看好達成13WAR
現年31歲的大谷翔平開季至今登板4場，在24局的投球中狂飆25K，自責分僅1分。雖然投球局數尚未達到規定門檻，但其防禦率0.38與被打擊率1成41，均是聯盟頂尖水準，且大谷面對92名打者僅被敲出12支安打，目前已經累積了1.9WAR，包含打者0.8，投手1.1。
對此，《ESPN》體育記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，大谷翔平（Shohei Ohtani）今年展現了前所未有的統治力，看好他最終能拿下13WAR。
大谷有望繼續挑戰貝比魯斯「神獸門檻」
在棒球數據分析網《FanGraphs》的歷史統計中，僅有1920年代的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾觸及此門檻，連全壘打王邦茲（Barry Bonds）也止步於12.7。
岡薩雷茲指出，即便大谷難以複製2024年「50轟50盜」賽季的高峰，但他去年單靠打擊就貢獻7.5WAR，若加上2022年等級的投手表現（5.6 WAR），挑戰神紀錄並非不可能。
體能與局數的雙重考驗 專家憂年齡影響續航力
不過另一位體育作家荀菲爾德（David Schoenfield）則抱持審慎態度，預測為10.5WAR。他認為，關鍵在於大谷能否在高壓的投球局數下，維持過去兩年驚人的進攻效率。
荀菲爾德考慮到大谷去年復出投手丘時採取限時限局的保護措施，而今年道奇投手普遍不穩，大谷將承擔更重的投球責任，加上他在7月將滿32歲，也會成為體能挑戰，是否能兼顧「50轟」等級的砲火將是觀察重點。
記者重提2022年：投球表現最巔峰卻錯失MVP
知名記者帕森（Jeff Passan）則預估，大谷將落在穩定的9.2WAR區間。他分析，大谷過去五年幾乎每年都能穩定產出8至10勝等級的貢獻值。
然而帕森也提出一個有趣觀點：大谷投球表現最巔峰的2022年，反而是他近年唯一錯失MVP的一年。這項「真正二刀流」的最新測試，正考驗著大谷如何在投打平衡間，產出最高的團隊價值。
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現年31歲的大谷翔平開季至今登板4場，在24局的投球中狂飆25K，自責分僅1分。雖然投球局數尚未達到規定門檻，但其防禦率0.38與被打擊率1成41，均是聯盟頂尖水準，且大谷面對92名打者僅被敲出12支安打，目前已經累積了1.9WAR，包含打者0.8，投手1.1。
對此，《ESPN》體育記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，大谷翔平（Shohei Ohtani）今年展現了前所未有的統治力，看好他最終能拿下13WAR。
大谷有望繼續挑戰貝比魯斯「神獸門檻」
在棒球數據分析網《FanGraphs》的歷史統計中，僅有1920年代的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾觸及此門檻，連全壘打王邦茲（Barry Bonds）也止步於12.7。
岡薩雷茲指出，即便大谷難以複製2024年「50轟50盜」賽季的高峰，但他去年單靠打擊就貢獻7.5WAR，若加上2022年等級的投手表現（5.6 WAR），挑戰神紀錄並非不可能。
體能與局數的雙重考驗 專家憂年齡影響續航力
不過另一位體育作家荀菲爾德（David Schoenfield）則抱持審慎態度，預測為10.5WAR。他認為，關鍵在於大谷能否在高壓的投球局數下，維持過去兩年驚人的進攻效率。
荀菲爾德考慮到大谷去年復出投手丘時採取限時限局的保護措施，而今年道奇投手普遍不穩，大谷將承擔更重的投球責任，加上他在7月將滿32歲，也會成為體能挑戰，是否能兼顧「50轟」等級的砲火將是觀察重點。
記者重提2022年：投球表現最巔峰卻錯失MVP
知名記者帕森（Jeff Passan）則預估，大谷將落在穩定的9.2WAR區間。他分析，大谷過去五年幾乎每年都能穩定產出8至10勝等級的貢獻值。
然而帕森也提出一個有趣觀點：大谷投球表現最巔峰的2022年，反而是他近年唯一錯失MVP的一年。這項「真正二刀流」的最新測試，正考驗著大谷如何在投打平衡間，產出最高的團隊價值。