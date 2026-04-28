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奧蘭多魔術台灣時間今（28）日在主場展現強大韌性，爆冷擊敗東區龍頭底特律活塞以3：1率先聽牌。魔術「三巨頭」發揮穩定，活塞核心康寧漢（Cade Cunningham）則失誤連連。魔術在2003年時季後賽首輪同樣對上活塞，當時也取得3：1絕對優勢有望上演「老八傳奇」，不料最後遭活塞大逆轉，也讓NBA記者艾力克斯（Alex Kennedy）稱這是「魔術球迷的創傷反應（PTSD）」。本場比賽魔術「三巨頭」發揮出色，是保住勝利的核心。全場攻下22分的貝恩（Desmond Bane）在末節投進關鍵三分彈，華格納（Franz Wagner）與班切羅（Paolo Banchero）也各自貢獻19分與18分。活塞身為東區龍頭，此戰卻僅拿88分，進攻被魔術鎖死。頭號球星康寧漢（Cade Cunningham）雖攻下全場最高25分，發生多次失誤非常致命。魔術破除先前外界預測，以3：1絕對領先，今年有望挑戰上演「老八傳奇」。然而，NBA記者艾力克斯（Alex Kennedy）馬上更新個人社群X，重提魔術老球迷的惡夢。艾力克斯暗示，魔術的成功將會喚起球迷的創傷反應（PTSD），「在2003年NBA季後賽首輪，第八種子的奧蘭多魔術曾以3：1領先第一種子的底特律活塞，但最終活塞隊逆轉連贏三場，拿下整個系列賽。」2003年，魔術隊由明星前鋒麥格雷迪（Tracy McGrady）領軍，面對分區龍頭底特律活塞竟打出驚人開局，一度取得絕對聽牌優勢。當時全奧蘭多都以為「老八傳奇」即將上演，甚至麥格雷迪本人都曾流露出晉級的信心，不料最後遭活塞隊大逆轉奪走「老八傳奇」劇本。此外，當年正好是NBA將首輪季後賽從「5戰3勝制」改為「7戰4勝制（Best-of-seven） 」的首年。因此若按照舊制，魔術在第四場結束時就已經晉級了，這種「制度改變命運」的巧合，也讓魔術球迷更加苦澀。如今魔術面對同樣的劇情，該如何應戰，免於重演活塞的絕地大反攻，將會是兩隊下一場交手的關鍵。