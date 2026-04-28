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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪出現晉級隊伍！鳳凰城太陽台灣時間今（28）日在主場進行生死戰，卻沒有掌握主場優勢，最終讓奧克拉荷馬市雷霆以131：122收下首輪第四勝，太陽則慘遭0：4橫掃出局。儘管太陽打出系列賽最強進攻表現，仍擋不住雷霆「三少」合砍超過60分的高標演出。雷霆挺進次輪，下場將對決湖人、火箭的勝方，太陽則提前進入休賽季重組。身為太陽當家球星的德文·布克（Devin Booker），今日上半場表現不如預期，不僅進攻端熄火，失誤高達5次，甚至比得分還要多，僅進帳2分。雖布克在下半場及時甦醒，最終攻下全隊最高24分，並帶領球隊一度追近至個位數分差，但在雷霆末節強大的火力壓制下，太陽始終無法完成逆轉。隨比賽剩餘40秒，太陽撤下主力宣布投降，全場球迷仍給予這群奮戰整季的戰士熱烈掌聲。相比太陽的無力感，雷霆今日再度展現奪冠熱門的統治力，一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持好手感，今天也瘋砍31分，先發陣容中更有三人得分突破20大關，包含切特·霍姆葛倫（Chet Holmgren）的24分、阿傑·米切爾（Ajay Mitchell）22分。霍姆葛倫展現出全明星等級的價值。面對太陽的針對性防守，他整晚在攻防兩端無處不在，以56.3%的高命中率轟下24分，並抓下12個籃板。由於當家球星亞歷山大整場遭到雙人包夾，霍姆葛倫的挺身而出成為雷霆能穩定領先的關鍵。新秀射手米切爾今日也終於吐氣揚眉，三分球4投全中飆出22分，外帶6助攻與4籃板。數據顯示，當米切爾在場上時，雷霆超越太陽高達27分，為全隊最高。雷霆全場投籃與三分球命中率雙雙破五成，徹底粉碎太陽防線，終場以131：122取得次輪門票。雷霆在橫掃太陽晉級後，將等待湖人與火箭系列賽的勝方，重返總決賽的目標已清晰可見。儘管以橫掃收場，但對於季前不被看好能進季後賽的太陽而言，美媒認為，今年算是「成功」的賽季。然而，隨老闆伊什比亞（Mat Ishbia）入主，以及未來教練團的更迭，鳳凰城面臨的壓力才剛開始。總教練喬丹·奧特（Jordan Ott）與管理層如何在休賽季有效補強的隊伍，避免明年再次出現被橫掃的窘境，將成為球迷關注的焦點。