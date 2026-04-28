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聖地牙哥教士隊今（28）日在主場迎戰芝加哥小熊隊，雖然最終以9：7逆轉取勝，但最受矚目的火球守護神米勒（Mason Miller）卻遭遇了轉隊以來的最大挑戰。米勒在9局上領先時登板，卻罕見地陷入安打亂流，單局被擊出3支安打失掉2分，這不僅是他2026年賽季的首度失分，也宣告他跨季連續34.2局無失分的史詩級紀錄正式劃下句點。就在兩天前對陣響尾蛇隊的比賽中，米勒才剛以強勢表現超越了由梅雷迪思（Cla Meredith）在2006年創下的33.2局紀錄。然而，紀錄的壓力似乎在今日爆發，面對小熊隊打線的纏鬥，米勒雖然最快球速仍飆到101.2英里，卻未能如往常般封鎖對手，在失掉2分後才艱難地守住勝利。這項始於2025年8月的紀錄，讓米勒成為大聯盟近年來最具統治力的後援投手之一。在紀錄存續期間，他展現了驚人的壓制力，並在2026年開季前1 次救援機會中全數成功。今日失分後，他的賽季自責分率也從完美的0略微上升至1.26，這也是他加盟聖地牙哥後，防禦率首度呈現非零的數字。儘管連續無失分的紀錄終止，但米勒的進階數據顯示他依然是當今聯盟最危險的投手。根據MLB Savant數據，米勒本場比賽的揮空率與四縫線速球均速依舊維持在全聯盟前1%的頂尖水準。他在今日1局的投球中仍送出1次三振，賽季累積三振數已達28次，這證明了他的球感並未因失分而大幅下滑。