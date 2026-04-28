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奧蘭多魔術隊今（28）日在主場以94：88再度擊退底特律活塞隊，在季後賽東部首輪系列賽中取得3-1的聽牌優勢。儘管距離晉級僅一步之遙，但魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）在賽後更衣室內並未展現鬆懈，反而引用傳奇巨星「黑曼巴」科比·布萊恩（Kobe Bryant）的經典名言來警惕球員，強調戰鬥尚未結束。在拿下關鍵的G4後，魔術隊更衣室氣氛熱烈，但莫斯利隨即讓球員冷靜下來。他對著全隊說道：「你們還記得科比·布萊恩說過的那句話嗎？那句話是什麼？『工作還沒完成（Job's not finished）』，這就是我們現在的現實。」這番話旨在提醒年輕的魔術球員，即便掌握賽點，在尚未取得第4勝前都不能掉以輕心。魔術隊上一次在季後賽展現如此競爭力已是多年前，莫斯利顯然希望球員能秉持「曼巴精神」戰鬥到底。反觀處於淘汰邊緣的活塞隊，全場出現多達20次失誤，且被魔術搶下16個進攻籃板，成為落敗主因。主帥畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）無奈表示，在這樣的數據劣勢下實在難以逆轉。活塞主控康寧漢（Cade Cunningham）今日攻下25分9籃板6助攻，但也發生了8次失誤。賽後他沈痛表示：「很大一部分責任在我，我對自己的表現很失望，沒能為球隊創造有效進攻機會。」美媒記者更指出，康寧漢系列賽場均失誤高達6.8次，三分命中率僅29%，這讓活塞很難與對手抗衡。中鋒杜倫（Jalen Duren）也直言球隊至今仍未打出一場完整的比賽，這一切都是自找的。雖然魔術目前3-1領先，但不少資深魔術球迷卻感到一絲不安。記者艾力克斯·甘迺迪（Alex Kennedy）指出，魔術隊史曾有過慘痛教訓：2003年季後賽首輪，當時第8種子的魔術也曾3：1領先第1種子的活塞，但這支由麥葛雷迪（Tracy McGrady）帶領球隊，最終卻被活塞連扳3場逆轉淘汰。如今角色互換，魔術成為領先方，能否跨越歷史心魔、順利關門？雙方的第五戰（G5）將移師活塞主場進行，於4月30日早上7:00開打。魔術隊能否在客場終結系列賽，或是活塞能複製2003年的逆轉奇蹟，屆時將見分曉。