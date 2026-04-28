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奧克拉荷馬雷霆台灣時間今（28）日在客場以131：122擊敗鳳凰城太陽，系列賽以4：0正式橫掃對手，成為本季全聯盟首支晉級次輪的球隊。值得注意的是，這已是雷霆連續三年都在季後賽首輪完成「橫掃」，這項傲人成就讓他們正式比肩90年代喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛，以及詹姆斯（LeBron James）巔峰期的騎士，寫下歷史新頁。雷霆今天徹底擊潰太陽完成橫掃，除了核心球星亞歷山大外，陣中多名成員的爆發更是晉級關鍵。明星中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）繳出24分、12籃板的季後賽代表作。雷霆的戰力平均，加上季前補強的兩名功勳老將哈爾騰斯坦（Isaiah Hartenstein）與卡魯索（Alex Caruso），兩人今天也合砍32分，徹底粉碎太陽禁區，也讓這支西區霸主強勢挺進第二輪。雷霆隊本季展現出極強的終結比賽能力，讓太陽隊即便在主場背水一戰也難逃敗北。據統計，雷霆在2024至2026年三年期間，都在首輪以4：0的絕對優勢，送對手放暑假。因此雷霆已在季後賽首輪豪取跨季12連勝，這支平均年齡不到 26 歲的年輕勁旅，已展現出遠超年齡的成熟與統治力。雷霆這項「連續三年首輪橫掃」的紀錄，在NBA歷史長河中並非首見，卻也有相當高的難度。目前雷霆的連勝紀錄與另兩隊並列第三，其一是1996至1998年間的芝加哥公牛，以及2015至2017年由詹姆斯（LeBron James）領軍克里夫蘭騎士，當時騎士也在2016年獲總冠軍。歷史上前兩名分別是1984年至1989年連續6年橫掃的洛杉磯湖人，以及1991年至1994 年連續4年橫掃的公牛。其中，由公牛隊所創下兩次紀錄，正巧是「籃球之神」喬丹領軍的王朝年代，當時更一共完成了2次三連霸，共6冠紀錄。不過值得關注的是，這些隊伍中僅有雷霆與騎士所處的年代為「7戰4勝制」，其達成難度被認為更高於早期的「5戰3勝制」。雷霆的成功有目共睹，有望持續突破，挑戰衛冕總冠軍。