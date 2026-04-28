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▲鄧愷威這一場主投2/3局無失分，使用20球，最快球速達到96.4英哩，兩好球後的「三振解決率」為18.2%，投球表現相當強勢。（圖／路透／達志影像）

▲休士頓太空人隊的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）是陣中狀況最佳的打者。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職棒大聯盟休士頓太空人隊的旅美投手鄧愷威，即將在台灣時間4月29日（週三）清晨迎來本季、也是加盟太空人後的首場先發登板，作客巴爾的摩金鶯隊，《NOWnews》為您整理直播資訊與兩隊先發投手成績。今年1月30日，鄧愷威透過交易離開舊金山巨人，轉投休士頓太空人。 本季前11場出賽全數擔任後援，交出1勝1敗、防禦率2.16、WHIP僅0.90的出色成績，累計投16.2局送出16次三振、6次保送，僅被敲9安打。太空人因先發輪值傷兵不斷，原訂輪值的布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）、日籍投手金井達也以及遞補的波頓（Cody Bolton）相繼受傷，球隊陷入困境。 總管布朗（Dana Brown）證實，球團內部已在討論讓鄧愷威轉任先發的可能性，強調他過去本是先發投手出身，在球隊困難時期具備挺身而出的實力與條件。鄧愷威擁有5種球路，主要以橫掃球、四縫線速球、伸卡球為主。本季四縫線速球均速達95英里，比2025年賽季提升超過1英里，伸卡球均速約94英里。 太空人官網將他的角色標註為「開局/先發投手」（starter/opener），媒體推測他首場先發預計投2至3局，用球數約35至45顆。太空人本季戰績10勝18敗，排在美聯西區墊底，除了傷兵問題，先發輪值第三人麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）狀況同樣令人憂慮。開季首戰主投7局、退9名打者表現驚豔，但其後三場合計被打回15分自責分、9次保送、4支全壘打，四月防禦率高達8.84。不過太空人最近6場贏得3勝，已出現好轉跡象。本系列賽打線方面，太空人本季攻擊力仍是全隊最大亮點，若能在前兩戰對位優勢中充分發揮，對士氣將是一大激勵。地主金鶯本季戰績13勝14敗，同樣低於五成勝率，且近兩個主場系列賽成績僅2勝4敗，主場優勢並不明顯。本戰鄧愷威對陣的先發巴茲（Shane Baz）防禦率達5.08、WHIP超過1.55，第二戰的巴西特（Chris Bassitt）狀況更差，防禦率6.75、WHIP超過2.00，前兩戰輪值對太空人打線相對有利。金鶯公園球場（巴爾的摩）鄧愷威（太空人，1勝1敗、防禦率2.16） VS 巴茲 Shane Baz（金鶯，0勝2敗、防禦率5.08）太空人11勝18敗（美聯西區第5）VS 金鶯13勝15敗（美聯東區第3）愛爾達體育台（請確認當日節目表）MLB.TV（訂閱制）