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對大多數職業球員來說，NBA選秀日應是人生最輝煌、最值得慶祝的一刻。然而，對於曾在聯盟征戰12個賽季、並擁有一枚冠軍戒指的全明星後衛傑夫提格（Jeff Teague）而言，2009年6月25日卻是他人生中最憂鬱的一天。原因不是順位不如預期，而是當時全球巨星「流行樂天王」麥可傑克森（Michael Jackson）的死訊，徹底搶走了他的風頭，讓他的選秀慶祝會瞬間變成「追思會」。當年提格（Jeff Teague）以維克森林大學球星的身分投入選秀，在那個充滿葛瑞芬（Blake Griffin）、哈登（James Harden）與柯瑞（Stephen Curry）等大物的選秀會中，他在首輪第19順位被亞特蘭大老鷹相中。但在印第安納老家，氣氛卻極其詭異。提格近日在Podcast節目中回憶：「那天我正準備被選中，結果家裡每個人都在哭！聽聽我的選秀日有多慘，我爸不在、我弟也不在，因為麥可傑克森（Michael Jackson）死了，對印第安納人來說，他是這世界上最重要的存在！」身為印第安納州印第安納波利斯在地人，提格對於MJ的影響力深有體會，但他仍試圖在憂鬱的氣氛中苦中作樂。提格笑說，當時他興奮大喊「我被選中了」，家人卻哭著回他「麥可傑克森走了」。他當時甚至開了一句超大膽的玩笑：「一個印第安納傳奇死掉，另一個（我）誕生了！」結果這席話不僅沒讓氣氛回溫，反而讓沉浸在悲傷中的家人氣炸了。麥可傑克森（Michael Jackson）出生於印第安納州蓋瑞市，是當地史上最偉大的文化象徵。他在50歲那年因心臟驟停猝逝，消息剛好撞上2009選秀會，導致當晚全美、尤其是印第安納陷入愁雲慘霧。雖然提格（Jeff Teague）的選秀夜少了點掌聲，但他隨後在NBA打出亮眼表現證明實力。2016-17賽季他如願加盟家鄉球隊溜馬，並以場均15.3分、7.8助攻的明星級數據，用汗水換取了屬於自己在印第安納的地位。