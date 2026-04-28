我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木原龍一在記者會上感性哭了，三浦璃來隨即說，「又變成我要帶領你了呢！」兩人一搭一唱也讓感性的場合增添喜感。（圖／美聯／達志影像）

▲「璃來龍」在奧運舞台奪金後選擇退役，最後的擁抱也成了經典。（圖／美聯／達志影像）

日本雙人滑組合「璃來龍」於今（28）日於東京舉行引退記者會，木原龍一在記者會開始前就落淚，三浦璃來搞笑吐槽「不要再哭了！」兩人談及經歷彼此成長，「我們都在近處看著對方努力的身影」，並分享早在去年就有退役念頭，將今年的米蘭冬奧視作選手生涯的夢想與終點。他們的長曲選自電影《神鬼戰士》，也是兩人的退役預告，最後不僅順利奪金，也展現電影般具張力且動人的畫面，流露無限的情感。24歲的三浦璃來（Riku Miura）與33歲的木原龍一（Ryuichi Kihara）於今天的記者會正式宣布將於本賽季後掛起冰鞋。已經有「愛哭鬼」形象的木原龍一竟在記者會還沒開始前就落淚，據日媒報導，木原龍一在走上台前被工作人員送行時就已流淚，還被吐槽「哭太早了吧！」搭檔三浦璃來現場忍不住吐槽「不要再哭了，不要哭。」、「木原先生建立了愛哭鬼的形象呢，變成要由我來帶領你了呢。」「璃來龍」在記者會上展現絕妙的「漫才式」默契，也談到維持信賴關係的秘訣，展現了深厚的羈絆。三浦璃來感性表示，「正因為對方信任我，我才能信任對方。」更透露兩人私底下性格完全不同「但一起時很開心」。木原龍一平復情緒後說，「我們都在近處看著對方努力的身影，進而轉化為信賴。」看著彼此最努力、最狼狽的樣子成長，木原也解釋會前落淚的原因，「回想起至今滑冰生涯的所有回憶，情緒就湧上來了。」談及退役契機，三浦璃來在記者會上坦言，「我們從本賽季初開始，就是帶著『這可能是最後一季』的心情在滑冰。」木原龍一也說，「奧運期間我一直在哭，那是因為知道這是最後一場比賽了。」雖然「璃來龍」直到本月才宣布退役，但三浦璃來表示，引退的想法在2025年世錦賽完成二連霸後就已萌芽。他透露，在決定本季長曲曲目時，「原本已經用別的曲子開始編舞了，但因為兩人都知道這會是最後一季，所以提出『無論如何都想滑《神鬼戰士》』的要求。」木原也說，「因為預感到這將是終點，所以跟編舞師與教練商量後，決定採用《神鬼戰士》。」最終兩人真的成功奪金，成為全日本、甚至全世界都不會忘記的傳奇雙人滑組合。木原龍一回憶，「心中一直抱持著『絕對要以奧運奪金來收尾』的想法。」更在奪冠的瞬間說出，「這樣就能引退了呢。」沒有抱有遺憾。「在奧運結束的那一刻，我們就覺得現役生涯應該結束了。」木原平靜地補充。「璃來龍」在今年2月米蘭冬運舞台上短曲項目失利，但長曲的完美演出也讓他們順利摘金，兩人在最後一個動作完成、最後一顆音符墜下後激動相擁，在冰場上溫暖擁抱彼此，「名畫」般的場景已留存在全世界冰迷的心中。