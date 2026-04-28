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▲「璃來龍」雖然是舉辦引退記者會，但兩人有說有笑相當活潑開心。（圖／美聯／達志影像）

日本雙人花滑「璃來龍」組合今（28）日於東京召開記者會，正式宣布引退。不少粉絲相當期待能再看見兩人站上冰場，對此，三浦璃來與木原龍一預計展開「日本巡演」。正計劃透過滑冰教室或小型演出，將雙人滑運動的魅力與技術傳遞至日本各地，未來也有意成為教練，表達對雙人花滑的熱情與願景。「璃來龍」今年2月在米蘭冬奧摘金，但自2019年組隊以來，為求突破需長期駐紮海外訓練，導致在日本國內演出的機會相對稀少。在今天的記者會上，兩人也確定轉型為以冰演或其他形式演出為主的「職業選手」。因此兩人隨後也拋出「全國行腳」的構想，木原龍一表示，「雖然詳細內容尚未決定」但因為過去在日本參加比賽的機會較少，也沒有展示雙人花滑的機會，因此他們考慮在今年內走訪全國。木原龍一提到，不確定會舉辦「滑冰教室」還是「小型表演」，但希望透過此類活動，將雙人花滑介紹給全日本民眾，且充滿鬥志地說，「為了讓更多人了解雙人滑，我們會再次奔跑下去，也請大家務必與我們一起向前邁進。」展現兩人的決心。除表演外，「璃來龍」對於推廣雙人花式滑冰則抱有更長遠的期待，4、5年後有意接起教練職務。「璃來龍」所屬的「木下集團」代表也出席記者會表示，「將來希望能建立一所學院。」「日本沒有雙人滑的教練，想練雙人滑就必須前往海外，門檻非常高。」木原龍一說，雖然成為教練可能還需要幾年的時間，「但希望未來雙人滑選手起步可以在國內完成」，相信選手會逐漸增加。三浦璃來也認同，「當我們開始從事雙人滑時，日本並沒有教練，選手以海外為據點並不容易，還有語言的障礙」，希望能夠幫助選手消除阻礙。