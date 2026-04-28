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效力西武獅的林安可，今（28）日面對日本火腿鬥士，擔任先發左外野手、第5棒出賽，前3打席遭到火腿強投細野晴希壓制，包含一次牆前飛球遭到接殺，無緣本季第3轟，最後打席的初速175公里強勁滾地球也剛好進手套，最終4打數無安打，中斷連續3場安打，西武獅也以1：2惜敗給火腿。林安可本場持續先發出賽，過去3場都有安打貢獻，還打出本季第2轟，本場改交手防禦率僅2.37、19局狂飆23次三振的火腿左投細野晴希，首打席吞下三振，第4、第7局都敲出中外野飛球出局，尤其第三打席更一棒把球打到中外野大牆前，雖遭到接殺，仍展現驚人怪力。最後一打席，林安可於洋砲卡納里奧（Alexander Canario）在三壘時上場，關鍵時刻面對火腿火球後援柳川大晟，一棒打出強勁一壘滾地球，可能遭到刺殺，根據日職官方統計，這顆球的初速高達175公里。本場兩隊上演投手戰，細野晴希用94球投出7.2局好投，僅因陽春砲失掉1分，西武先發投手渡邉勇太朗同樣力撐八局僅失1分，可惜終結者岩城颯空九局上被火腿洋砲（Rodolfo Castro）轟出超前全壘打，西武獅最終1：2遺憾輸球。