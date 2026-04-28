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台灣旅美好手鄧愷威，明日將代表休士頓太空人先發出戰，是他睽違220天再度於MLB大聯盟掛帥先發，客場交手金鶯隊，儘管鄧愷威本季成績出色，但美國媒體《ESPN》預測系統並不看好，認為他無法投滿4局，僅有6%機率拿到勝投，在明天出賽的30位先發投手中排名最後一名。太空人投手團隊防禦率高達5.97，主因與先發輪值傷兵滿營有關，除了當家王牌布朗（Hunter Brown）長期缺賽外，哈維爾（Cristian Javier）、今井達也與博爾頓（Cody Bolton）也暫離戰線。至於頂上先發的前富邦悍將洋投魏斯（Ryan Weiss，瑞恩），先發2場防禦率高達6.50同樣不及格，因此教練團決議讓中繼出發、投出好表現的鄧愷威，重新回到先發輪值中。儘管鄧愷威本季轉任中繼表現出色，多項數據都在隊內排名第一，但回歸先發表現卻不被外媒看好。ESPN每天都會透過自家研發的預測系統，針對隔日比賽進行預測，系統認為鄧愷威投不滿4局（數據為3.9局）有機會送出超過4次三振（4.1次），被安打與保送加總超過6次（6.7次），失掉3分退場，奪勝機率僅有6%，遠低於金鶯隊先發投手巴茲（Shane Baz）的37%。太空人投手教練米勒（Josh Miller）前日受訪時，坦言是先發輪值選項之一，一直在思考如何妥善運用鄧愷威，「他對左右打者都有成熟球路可以壓制，接下來的關鍵就在於，如果決定讓他回歸先發，就必須讓他擔任合適角色，然後才是逐漸增加投球局數。」鄧愷威本季出賽11場出賽都是中繼登板、累積16.2局拿到2次中繼成功，被打出9支安打，16次三振、6次保送，失掉4分，防禦率2.16、每局被上壘率（WHIP）0.90，表現相當出眾。這是鄧愷威繼2025年9月21日後，相隔220天再度於大聯盟獲得先發機會，當時他還身披巨人球衣，交手大谷翔平坐鎮的道奇，還曾三振他獲得關注，最終主投3局丟2分退場。