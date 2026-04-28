我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓紅襪隊在美國時間4月25日作客巴爾的摩時，突然宣布解僱總教練柯拉（Alex Cora）在內的6位教練，甚至只用一輛麵包車就將幾位異動的教練團成員載往機場，搭機返回波士頓。這突如其來的舉動發生在開季才不到一個月的時間，讓人嗅到不尋常的味道，引發眾議，但整體來說，外界對紅襪此舉多半給予「換湯不換藥」的評論。除了柯拉外，被解約的還有板凳教練巴斯奎茲（Ramon Vazquez）、打擊教練法茲（Peter Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、助理打擊教練羅森（Dillon Lawson），以及打擊策略教練克羅寧（Joe Cronin），此外，原擔任比賽計劃協調員的前紅襪冠軍捕手瓦瑞泰克（Jason Varitek）也將被安排新工作，未來不會繼續待在大聯盟的教練席上。即便近兩場都拿下勝利，但紅襪11勝17敗、0.393的勝率仍在美聯東區墊底，落後首位的紐約洋基多達7場，開季狀態可說一整個糟糕，但這麼快就製造「人事大地震」、不給柯拉團隊多一點時間，還是造成不少非議。今年是柯拉執教紅襪的第8個球季，總戰績621勝541敗，勝率0.534，除了2022與23年外，每年勝率都在5成以上，並在執教第一年的2018年取得單季108勝，奪下世界大賽冠軍，無論是專業能力、執教素養還是人和方面，他都稱得上有口皆碑。然而近幾年來，柯拉與球團高層的不和傳聞就已慢慢浮現，兩任紅襪首席棒球營運長布隆（Chaim Bloom）、布雷斯洛（Craig Breslow，2023年10月接替布隆職務）的經營理念上更側重數據、名單的靈活性，以及深度與對戰策略，在作戰上走向更謹慎，並以流程為導向，更重要的是減少支出。這讓柯拉在調度上經常處於捉襟見肘的局面，在他的想法中，數據與策略是很重要，但經驗法則與人性判斷面同樣是不可或缺的。而在高層的運作中，柯拉認為紅襪現有陣容顯得過於年輕，並且缺乏天賦。在各種職業運動中，以粗暴動作汰換總教練或改組教練團的例子非常多，其中有些是經營方有其顧慮，甚至是採用「打掉重練」或「長痛不如短痛」的模式，之後獲得成功的案例也是有的。但紅襪這一次，在媒體與球迷間的輿論，並未獲得支持。甚至有不少媒體將矛頭指向另一個人，認為球隊會陷入困境，並不是因為柯拉，該扛責任的其實是布雷斯洛。45歲的布雷斯洛擁有12年大聯盟投手資歷，其間兩度效力紅襪，2013年還是奪冠成員之一，但是他在去年與今年的操作引發諸多爭議，手法不合常理，無論是過程還是結果都被認為有不少漏洞，《紐約時報》旗下的《The Athletic》便形容，「布雷斯洛為2026球季組建的陣容看起來就像是在開幕戰前幾個小時才匆匆拼湊起來的。」紅襪的問題很多，外野手太多、長力打者太少，因為先後留不住狄佛斯（Rafael Devers）、布瑞格曼（Alex Bregman），導致三壘只能用杜賓（Caleb Durbin），造成三壘守備漏洞大，火力也不行（杜賓本季OPS僅0.530），最讓人遺憾的是，原本被視為強項的先發輪值，防禦率高達4.96，在美聯排名倒數第二。紅襪隊去年引進布瑞格曼，導致狄佛斯不得不去從三壘挪到指定打擊，就是災難的開始，這並非說這兩位選手有問題，而是球團的處理過程非常粗糙，首先就是釀成狄佛斯與高層的不和，最終不得不將他交易到舊金山巨人隊，但實際上只是為了甩掉他剩餘超過2.5億美元的合約。少了狄佛斯沒關係，布瑞格曼仍是大聯盟最好的三壘手之一，他還是很好的休息室（clubhouse）領袖，兼具領導能力與責任感，去年一整季，紅襪休息室中的一堆年輕好手總是圍著他在轉，去年他OPS值0.821、WAR值3.5都是頂尖水準，但季後紅襪並未展現足夠的誠意留下成為自由球員的他。這不禁讓人想到，布雷斯洛做為球團總管雖然算是年輕，但大聯盟生涯待過9支球隊，被解約、重新簽約的次數都不少，有非常多的休息室經驗，應該是要很了解大聯盟球隊運作才對，但為什麼不懂這些道理？現在的紅襪隊，年輕選手太多，但缺少擁有領袖氣質的人物，戰績直線下滑，你可以將責任歸咎於經營團隊，甚至是老闆，但是讓總教練扛責任就有點過了。只是在操作上，炒掉總教練與其他5位教練，總是容易得多。