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效力休士頓太空人台灣好手鄧愷威今（29）日重返先發交手巴爾的摩金鶯，首局就被打出3安打、包含巨星韓德森（Gunnar Henderson）、巴薩洛（Samuel Basallo）2支長打失掉2分，但後續回穩高效解決打者，僅用42球投完3局，其中包含30顆好球、好球率高達71.4%，前三局打完太空人0：2落後金鶯，第四局太空人換投，由左投歐科特（Steven Okert）上場。鄧愷威本季靠著中繼11場出賽、防禦率僅2.16好表現，於4月底獲得先發機會，這是他繼2025年9月21日對道奇後，相隔220天再次於大聯盟先發。本場開局鄧愷威面對金鶯當家球星韓德森，就被扛出中外野二壘安打，隨後讓瓦德（Taylor Ward）滾地球被刺殺，取得本場第一個出局數，但下一棒拉奇曼（Adley Rutschman）敲出左外野安打，幫助金鶯先馳得點，隨後奧圖維（Jose Altuve）上演美技幫鄧愷威解決阿隆索（Pete Alonso），但巴薩洛又補上二壘安打，金鶯得到第2分，鄧愷威隨後讓塔維拉斯（Leody Taveras）敲飛球出局，化解繼續失分危機。鄧愷威第2局開始回穩，僅用4球拿到2個出局數，還飆出本場第1次三振，雖然被第9棒二壘手傑克遜（Jeremiah Jackson）敲安，但隨後鄧愷威與一壘手沃克（Christian Walker）合作牽制美技，聯手讓跑者死在一壘。鄧愷威第3局續投，解決韓德森後，偏高橫掃球被瓦德敲出安打，隨後與拉奇曼纏鬥至滿球數，用一顆高角度橫掃球取得三振，最後用1球讓阿隆索敲三壘滾地球出局，第四局開始前太空人換投，鄧愷威結束階段性任務。鄧愷威總計僅用42球投完3局後退場，被敲出5安打、2K，雖然因為首局2支長打丟掉2分，但本場數據可圈可點，除了沒有出現保送，42顆球中有30顆好球，好球率高達71.4%，且面對13位打者中，有8次都能首球取得好球。