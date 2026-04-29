NBA官方今日宣布，波士頓塞爾提克籃球營運總管史蒂芬斯（Brad Stevens）正式當選2025-26球季NBA年度最佳總管。這是史蒂芬斯職業生涯第2次獲得該獎項，他此前曾在2023-24賽季獲此殊榮，憑藉本次獲獎，史蒂芬斯也成為NBA史上第12位不僅1次獲得年度最佳總管的高層。

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塞爾提克連2年戰績東區第2　史蒂芬斯幕後操盤成關鍵

史蒂芬斯上季幫助塞爾提克取得61勝21敗、東區第2成績，但因主將塔圖姆（Jayson Tatum）重傷本季恐報銷情況下，加上為避免繳納巨額豪華稅，他不得不與隊中的4名成員分道揚鑣，結果塞爾提克本季依舊拿到56勝，連2年名列東區第2。

史蒂芬斯多次成功操作，讓他獲得近3季第2次獲得NBA年度最佳總管，他也成為NBA史上第12位生涯兩度獲獎的制服組高層，也是史上第6位在3年內兩度獲此殊榮的人。

史蒂芬斯獲得17票　包含11張第1名選票

在由30位NBA管理組高層組成的評審團中，史蒂芬斯獲得17張選票、其中包含11張第1名選票，排名第2的亞特蘭大老鷹總管薩勒（Onsi Saleh）則拿到17張選票，東區龍頭活塞總管蘭登（Trajan Langdon）連續兩年名列第3。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。