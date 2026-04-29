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NBA 季後賽首輪戰火持續延燒，多支球隊面臨晉級或淘汰的關鍵時刻。洛杉磯湖人目前在系列賽以3：1領先休士頓火箭，明（30）日第五戰回到主場，有望迎來里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出。此外，灰狼與金塊的系列賽也傳出重大傷情，灰狼頭號球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）因膝傷確定缺席首輪剩餘賽事，金塊前鋒戈登（Aaron Gordon）則因小腿拉傷，G6出戰成疑。湖人得分後衛里夫斯因腹斜肌二級拉傷已缺陣四週，根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，里夫斯對自己在G5復出持樂觀態度，但仍需在賽前熱身後視身體狀況做最終決定。里夫斯今日練球後受訪表示：「我感覺很好，這是一個帶領球隊晉級的好機會，我會盡快回到場上幫助球隊。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）則為第五戰定調，他在媒體前以強硬的「必勝令」告誡球員：「你必須擊敗他們（火箭），這很難，因為生存本能會讓對手拚死抵抗，所以你必須要有殺死系列賽的決心。」若里夫斯能順利歸隊，對缺少唐西奇（Luka Doncic）的湖人無疑是一劑強心針。相較於湖人的利多，灰狼則籠罩在陰影中。愛德華茲在G4遭遇左膝過度伸展及骨挫傷，Shams Charania在節目中證實：「愛德華茲首輪肯定無法復出，預計至少缺席兩週。」除了左膝新傷，愛德華茲的右膝也存在類似柯瑞（Stephen Curry）曾遇過的偶發性腫脹問題。這意味著灰狼即便晉級，次輪初期可能也要面臨「沒有蟻人」的極端考驗，屆時防守與進攻核心將全數落在多森姆（Ayo Dosunmu）與雙塔身上。金塊在2：3落後灰狼的絕境下，再度傳出不利消息。防守大鎖戈登的小腿拉傷比預期嚴重，雖然他在G4曾嘗試帶傷上陣，但移動能力明顯受限，導致G5再次缺陣。據悉，金塊球團為了保護球員，已做好戈登在G6持續缺席的心理準備。在失去這名禁區防守核心的情況下，約基奇（Nikola Jokic）必須要在接下來的生死戰中展現超越MVP的統治力，才能避免金塊在首輪就提前打包出局。