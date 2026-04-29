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為了徹底根除聯盟長年以來的擺爛惡習，NBA官方正醞釀一項翻天覆地的選秀改革。根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，一項名為「3-2-1樂透提案」的計畫獲得廣泛的支持。未來戰績最差的球隊不僅不會獲得最高中籤率，甚至可能面臨類似「降級」的懲罰。NBA執行長蕭華（Adam Silver）直言：「我們必須建立一個讓球隊『討厭輸球』的系統。」這項提案的核心在於重新分配樂透球的比例，並將樂透球隊從現行的14支擴張至16支，連參加附加賽的球隊也將被納入。根據新制，戰績介於倒數第4到第10名、避開「降級區」且未進入季後賽的球隊，每隊將獲得最多的3顆樂透球，旨在獎勵那些努力競爭但實力稍嫌不足的中段班隊伍。各區附加賽第9、10名的球隊則將獲得2顆樂透球，而附加賽7-8名爭奪戰的敗方則只能獲得1顆。新制度中最具威脅性的條約莫過於針對墊底球隊的「降級區」限制。戰績最差的三支球隊未來將只能分配到2顆樂透球，且選秀順位的保底被大幅下修至第12順位。這意味著過往墊底球隊至少能保住前5順位的優勢將不復存在，若抽籤運氣不佳，最爛的球隊甚至可能跌到第12順位才能選到新血。此外，提案中也明文禁止球隊連續兩年獲得狀元籤，或連續三年獲得前五順位，徹底封死球隊透過長期低迷來累積天賦的戰術。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在談到這項潛在改革時語氣堅定，他直言：「我們應該建立一個讓大家『痛恨輸球』的系統。輸球不該是一種榮譽勳章，輸球應該讓人感到坐立難安。」根據美媒《ClutchPoints》報導指出，儘管部分聯盟高層認為這項提案可能有些「校枉過正」，但多數人一致認為這是必要的改革。這項改革雖不像歐洲足球那樣直接將球隊降至次級聯盟，但透過「選秀權貶值」的方式，對戰績墊底的球隊施行實質性懲罰。該提案目前仍需經過聯盟正式投票表決，但其展現的改革風向已引起全聯盟高度關注。