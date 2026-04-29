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▲2018年9月26日是台灣選手上次同日在大聯盟先發，當時由陳偉殷與林子偉共同寫下紀錄，今日則由鄧愷威與李灝宇傳承。（圖／美聯社／達志影像）

效力於休士頓太空人的投手鄧愷威，於今（29）日凌晨迎來本季首次先發登板，在客場面對巴爾的摩金鶯主投3局失2分。不僅如此，底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇同日也在對戰勇士的比賽中先發上陣，台灣棒球寫下了自2018年後，再度有兩位台灣選手同日在大聯盟先發的輝煌紀錄。鄧愷威今日作客金鶯的比賽中掛帥先發，這也是他本季首度擔綱先發重任。總計鄧愷威主投3局，用了42球（其中高達30顆好球），被敲出5支安打失掉2分，但最令教練團驚艷的是他展現極佳的控球力，全場沒有投出任何保送，並賞給對手2次三振。此戰鄧愷威最快球速來到93.3英哩（約150.1公里），賽後防禦率小降至2.75。雖然球隊陷入苦戰，目前身為敗投候選人，但鄧愷威展現出的壓制力與好球率，無疑為他在太空人輪值中爭取到更多籌碼。上一次有兩位台灣選手在大聯盟同日先發，要追溯到2018年9月26日（當地時間）。當天，效力於邁阿密馬林魚的陳偉殷，在對陣國民隊的日場比賽中先發，雖然在第二局遭遇亂流失分，最終承擔敗投，也是他大聯盟生涯最後一次以先發投手身分出賽。同一天的晚間，波士頓紅襪林子偉在雙重賽第二場擔任先發游擊手，並在第四局擊出帶有打點的三壘安打。而在當天的第一場比賽，林子偉更是表現神勇，代打上場後接連移防中外野與游擊，並敲出兩分打點的二壘安打，幫助紅襪以19：3大勝金鶯。睽違將近8年，台灣球迷終於再次見證兩名選手在同一天登上棒球之巔。李灝宇今日在對戰亞特蘭大勇士的比賽中同樣擔任先發，鎮守三壘防區，與鄧愷威隔空輝映。