我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（29）日交手邁阿密馬林魚，場上除了激烈的投打對決，場邊的一幕互動也讓無數球迷笑翻。馬林魚現任總教練麥卡洛（Clayton McCullough）曾是道奇隊一壘教練，也是協助大谷完成單季59盜的大功臣。他在今日賽前受訪大讚大谷的人格特質，不僅笑稱大谷是「幽默大師」，還無奈求饒：「拜託別再對我們敲安打啦！」現年46歲的麥卡洛在2024年前曾擔任道奇隊一壘教練，不僅是協助大谷翔平寫下單季59次盜壘新高紀錄的功臣，現今大谷上壘後招牌的「互敲頭部」的慶祝動作，最初正是由兩人共同發起。儘管本季麥卡洛轉任馬林魚隊主帥，但師徒關係依舊緊密。在昨日系列賽首戰，大谷首打席出賽前先向馬卡洛一鞠躬致意；隨後敲安上壘，更對著客隊休息室前的麥卡洛大玩「隔空版」的撞頭動作。馬卡洛笑著回憶：「翔平人品很好，而且非常有幽默感，是個很有趣的男人，昨晚他確實逗笑我了。」對於能近距離觀察大谷「50轟50盜」賽季的麥卡洛而言，大谷的強大不僅在於數據。麥卡洛表示：「我對翔平始終抱有巨大的敬意，不只是因為親眼見證了那個偉大的賽季，更是因為我看過他在舞台後的努力，我知道他是多麼優秀的一名隊友。」即便心中萬分激賞，但作為對手，麥卡洛也坦言大谷令人頭痛。看到大谷打擊火燙，他苦笑說：「當然，我真的希望他不要再對我們隊敲出任何安打了。」由於大谷翔平今日只以「投手」身分登場，麥卡洛也打趣表示：「今晚我們至少有一段時間不用在打擊區面對他，而是要在投手丘上對付他。不過這依然是非常艱難的挑戰。」