我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於休士頓太空人的台灣右投鄧愷威，今（29）日迎來本季首場先發。在客場對陣巴爾的摩金鶯的比賽中，鄧愷威展現出極佳的控球力，主投3局僅用42球，且完全沒有投出任何保送。雖然首局遭遇金鶯強大火力狙擊失掉2分，但隨後回穩，可惜太空人打線整場留下10個殘壘，最終以3：5惜敗，鄧愷威遺憾吞下本季第2敗。這是鄧愷威自2025年9月後，睽違220天再度先發站上大聯盟投手丘。面對美聯強權金鶯，鄧愷威首局顯得較為掙扎，開局就被當家球星韓德森（Gunnar Henderson）扛出二壘安打，隨後捕手拉契曼（Adley Rutschman）與小將巴薩洛（Samuel Basallo）分別補上適時安打與長打，讓金鶯在首局就取得2：0領先。雖然開局不順，但鄧愷威迅速找回節奏。第二局他僅用4球就拿到兩個出局數，並以拿手的橫掃球（Sweeper）飆出此役首次三振；隨後雖然被傑克森（Jeremiah Jackson）擊出安打，但鄧愷威展現精湛的牽制技術，與一壘手配合成功抓到跑者，形成另類的3上3下。第三局鄧愷威持續展現壓制力，面對首局敲安的拉契曼，他以一顆83.9英哩的橫掃球讓對方站著不動吞下三振，隨後更讓明星強打阿隆索（Pete Alonso）擊出滾地球出局，完成階段性任務退場。總計鄧愷威主投3局被敲5安、失2分，最快球速來到93.3英哩（約150.1公里），賽後防禦率略降至2.75。相較於鄧愷威42球中有30顆好球，好球率高達71.4%的好投，太空人打線今日顯得雷聲大雨點小。全場雖然狂掃11支安打，更勝於金鶯的8安，但得點圈14打數僅2安，殘壘數高達10個，導致追分乏力。儘管馬修斯（Brice Matthews）在5局揮出陽春砲，8局下靠著哈里斯（Dustin Harris）的三壘安打再度燃起反攻火線追回2分，但在關鍵時刻始終欠缺臨門一腳，最終無力回天。此役過後，太空人戰績來到11勝19敗，持續在美聯西區墊底苦戰。