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洛杉磯道奇隊今（29）日在主場迎戰邁阿密馬林魚隊，球團在賽前公布打序時，確認當家球星大谷翔平將「封印」二刀流，改以純投手的「一刀流」模式專心登板。這是大谷本季繼4月15日對戰大都會隊後，第二次在登板當日未擔任打者。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前詳盡解釋了這項決定的原因，強調「健康與永續性」是目前球團的首要任務。羅伯斯在記者會開場便指出，目前球隊正處於「13連戰」的艱難賽程中，這對每位球員來說都是體能上的極大挑戰。儘管大谷昨日單場敲出3安打，協助球隊完成逆轉勝，但考慮到大谷每日背負的龐大負擔，球團決定在今日做出調整。「最重要的事是，對他（大谷）來說什麼才是最好的方案，」羅伯斯熱烈地解釋道：「在理論上，雙向同時出賽固然很棒，但賽季還很長，我們必須考慮這在實務上能持續多久。這次決定是為了讓他能以最完美的狀態站在投手丘上，不用同時分心於打擊，並在明日回歸指名打者後，緊接著迎接休養日（30日）。」媒體分析指出，道奇隊非常清楚大谷在天使隊時期的傷病史，當時大谷因長時間高度負荷導致手肘韌帶二度受損。與天使時期不同的是，道奇隊目前的戰力更為充裕，且球團完全是為了10月的季後賽在進行長遠布局，因此在4月的調度上更顯彈性與謹慎。今日大谷缺席打線後的空缺，由近期打擊狀況火熱的新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）扛起第一棒的重任。這種安排不僅讓大谷獲得喘息，也讓球隊能在不影響得分能力的情況下進行輪換。雖然大谷曾多次表示想堅持「二刀流」，但對於這次球團安排他專注於投手工作，大谷表現出了完全的理解與支持。羅伯斯充滿信心地說：「他完全沒有問題，他理解我們所做的一切決定都是為了他的最佳利益。」事實上，大谷本季在投手端的表現極其驚人，開季4場先發防禦率低至0.38。雖然投球局數尚未達到規定局數，但其實質內容已是國家聯盟頂尖水準。在衝擊賽揚獎（Cy Young Award）的關鍵賽季，大谷也深知若要挑戰這項投手最高榮譽，就必須確保每一次登板都能穩定且壓倒性地發揮，適當的體能調配將是成功的必備條件。今日大谷將對上曾效力於天使隊的舊隊友詹克（Janson Junk），這場老隊友間的投打對決，也成為今日賽事的另一大看點。