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▲相比2025年在巨人隊高達6.37的防禦率，鄧愷威轉戰太空人後，WHIP大幅降至0.90，投球穩定度不可同日而語。（圖／路透／達志影像）

台灣旅美投手鄧愷威今（29）日迎來本季初先發。回首2025年賽季，效力於舊金山巨人的鄧愷威雖然獲得了8場出賽、7場先發的難得機會，但那張防禦率6.37、每局被上壘率(WHIP)1.55的成績單，卻像是一道沉重的枷鎖。儘管當時他展現了K/9值高達11.83，但全季送出17次保送，讓他始終在先發輪值邊緣掙扎。不過，2026年轉戰太空人後，這位台灣右投彷彿在航太之城找到了精準控球，「控球改造」已見成效。今日鄧愷威迎來本季首度先發登板，客場面對火力兇猛的巴爾的摩金鶯。雖然最終僅投3局失2分，但數據背後隱藏的質變卻足以讓太空人教練團驚艷。在總計42顆用球中，鄧愷威投出了高達30顆好球，好球率突破71%。在面對大聯盟等級的打者時，鄧愷威不再像過去那樣投倒自己，球路組合極具侵略性，包含16顆橫掃球(Sweeper)、曲球與伸卡球各8顆。過去他最讓人詬病的是在關鍵時刻會因為保送而導致堆壘包，進而引發崩盤的連鎖反應；但今日即便被擊出5支安打，他仍能靠著精準的控球將失分控制在最小範圍，有效率地攻擊好球帶，徹底撕掉了過去「控球不穩」的標籤。回顧2025年在巨人的日子，鄧愷威的處境就像是拿著一把威力驚人瞄準鏡卻失靈的狙擊槍。當時他的橫掃球已有相當壓制力，速球均速也維持在93英里左右，但12.8%的保送率卻成了他的致命傷。對於大聯盟打者而言，當一名投手無法穩定將球放進好球帶時，只需要耐心等待保送與失投球，這也導致鄧愷威在巨人的7場先發中，常因過多保送讓自己陷入不利，一旦被敲出安打就是重傷害。雖然教練團肯定他的三振爆發力，但缺乏穩定性的控球，讓他難以成為一名可靠的長局數先發。2026年轉投太空人體系後，鄧愷威的進化是全方位的。鄧愷威球速不減反增，四縫線速球最高可飆至96.8英里，均速穩定維持在95英里左右。更可怕的是他的主戰武器橫掃球(Sweeper)。在太空人的優化下，鄧愷威的橫掃球水平位移增加了1.6英吋。今日在3局先發投球中，鄧愷威頻頻利用橫掃球誘發金鶯打者揮空，且能在落後球數時依然精準投進好球帶，這份自信是過去在舊金山從未見過的。當保送率曲線向下、球威與控球曲線向上，鄧愷威正逐漸從牛棚長中繼的角色，強勢回歸先發競爭行列。